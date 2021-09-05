死者幾乎都女性！拖拉機、大貨車相撞15死　鼻酸原因曝光

▲拖拉機、大貨車相撞15死，死者多為女性。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

黑龍江省勃利縣4日發生嚴重車禍，一輛拖拉機與大貨車相撞，導致15人遇難，現場生還者只有1人。令人鼻酸的是，此次車禍當中，死亡的大多是婦女，年齡介於30到60歲之間，為了扛起生計，天還沒亮就出門工作，如今發生意外，讓15個家庭支離破碎。

綜合陸媒報導，這起事件發生在4日清晨4點20分，該輛拖拉機上載滿早起工作的婦女，行經勃利縣境內國道，遭到大貨車從後方撞擊，導致15人死亡、1人受傷。

此次事故當中，遇難的是當地太平村、治安村等5個村落婦女，當時是為了到距離約20公里的地點摘花，由於拖拉機跑得較慢，為了多賺一點錢，這些婦女天還沒亮就上路，沒想到竟然發生意外。

▲這些婦女為了多賺點錢，搭乘拖拉機前往採花。（圖／翻攝《紅星新聞》）



據了解，這些婦女摘的花名為萬壽菊，工作每小時能賺12元（人民幣，下同，約新台幣51元），一天做下來，大約可賺百元左右，此次發生意外，拖拉機車主沒有保險、沒有車牌，本身也是從事採摘萬壽菊的工作，接送婦女只收數元的車資，家裡經濟一樣吃緊。

59歲的牛姓男子聽到事故消息，前往現場查看，看到妻子的衣服、帽子，但沒有找到人，心裡還戴著一絲僥倖，卻不知人已經被載去殯儀館。

牛姓男子說，兒子入獄服刑、媳婦改嫁，他與妻子、孫女相依為命，出事以前，家裡還有人洗衣、持家，如今妻子離世，往後的日子不曉得該怎麼過。

根據《紅星新聞》報導，在此次意外中喪生的，大多是婦女，年齡落在30歲到60歲之間，生前為了家計，早起貪黑工作，如今意外喪生，令人感到鼻酸。至於詳細案發原因為何，當地相關部門仍在調查當中。

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