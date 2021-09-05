　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

死者幾乎都女性！拖拉機、大貨車相撞15死　鼻酸原因曝光

▲▼拖拉機、大貨車相撞15死。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲拖拉機、大貨車相撞15死，死者多為女性。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者柯振中／綜合報導

黑龍江省勃利縣4日發生嚴重車禍，一輛拖拉機與大貨車相撞，導致15人遇難，現場生還者只有1人。令人鼻酸的是，此次車禍當中，死亡的大多是婦女，年齡介於30到60歲之間，為了扛起生計，天還沒亮就出門工作，如今發生意外，讓15個家庭支離破碎。

綜合陸媒報導，這起事件發生在4日清晨4點20分，該輛拖拉機上載滿早起工作的婦女，行經勃利縣境內國道，遭到大貨車從後方撞擊，導致15人死亡、1人受傷。

此次事故當中，遇難的是當地太平村、治安村等5個村落婦女，當時是為了到距離約20公里的地點摘花，由於拖拉機跑得較慢，為了多賺一點錢，這些婦女天還沒亮就上路，沒想到竟然發生意外。

▲▼拖拉機、大貨車相撞15死。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲這些婦女為了多賺點錢，搭乘拖拉機前往採花。（圖／翻攝《紅星新聞》）

據了解，這些婦女摘的花名為萬壽菊，工作每小時能賺12元（人民幣，下同，約新台幣51元），一天做下來，大約可賺百元左右，此次發生意外，拖拉機車主沒有保險、沒有車牌，本身也是從事採摘萬壽菊的工作，接送婦女只收數元的車資，家裡經濟一樣吃緊。

59歲的牛姓男子聽到事故消息，前往現場查看，看到妻子的衣服、帽子，但沒有找到人，心裡還戴著一絲僥倖，卻不知人已經被載去殯儀館。

牛姓男子說，兒子入獄服刑、媳婦改嫁，他與妻子、孫女相依為命，出事以前，家裡還有人洗衣、持家，如今妻子離世，往後的日子不曉得該怎麼過。

根據《紅星新聞》報導，在此次意外中喪生的，大多是婦女，年齡落在30歲到60歲之間，生前為了家計，早起貪黑工作，如今意外喪生，令人感到鼻酸。至於詳細案發原因為何，當地相關部門仍在調查當中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
謝霆鋒退加拿大籍！　港星爸吐「移民原因」回應了
死者幾乎都女性！陸拖拉機、大貨車相撞15死　鼻酸原因曝光
最想住台北市哪區？　網答案很一致：住過就回不去
回家才抓到「感染Delta」！台北至少2人　指揮中心曝原因
瑞士名錶稱「台灣是國家」氣死陸網　男星速切割解約！
混血空姐一抬頭超正　本尊讓網暴動淪陷
快訊／警抓「政二代闖紅燈」吃申誡　謝長廷緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死者幾乎都女性！拖拉機、大貨車相撞15死　鼻酸原因曝光

北京證交所影響香港金融地位？陸證監會前顧問：各有定位不擔心

買網紅飲料喜茶「喝到化學味」　她細看竟是「樣品勿食」送醫洗胃

半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」狂扭逃不出

陸企響應習近平「共同富裕」　騰訊捐5百億、阿里捐1千億！

廣州隔離酒店員工被感染　初步判定「收房客垃圾時意外暴露」

全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

打賭「活蝦塞GG」輕鬆獲勝！他隔天尿尿痛炸「膀胱已變魚缸」

失明女童獨自出門　母每天偷偷跟在身後！網感動：最深情隱形陪伴

貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

袁艾菲新家開窗融合大自然「好像仙境」！　老公完成「懶癌需求」求誇…她：真的很棒

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

白柴玩耍用力過猛把爸甩暈倒！嚇到伸手狂拍、慌張看媽求救XD

死者幾乎都女性！拖拉機、大貨車相撞15死　鼻酸原因曝光

北京證交所影響香港金融地位？陸證監會前顧問：各有定位不擔心

買網紅飲料喜茶「喝到化學味」　她細看竟是「樣品勿食」送醫洗胃

半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」狂扭逃不出

陸企響應習近平「共同富裕」　騰訊捐5百億、阿里捐1千億！

廣州隔離酒店員工被感染　初步判定「收房客垃圾時意外暴露」

全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

打賭「活蝦塞GG」輕鬆獲勝！他隔天尿尿痛炸「膀胱已變魚缸」

失明女童獨自出門　母每天偷偷跟在身後！網感動：最深情隱形陪伴

貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄

天竺鼠車車壞了！米克斯堅持再買一隻　得到新品「開心笑了」

「禁慾12年」個性都變了　正妹重溫性愛…有驚人發現

受不了香港拍攝環境！妮可基嫚「壓力達極限」返澳休息

被陽耀勳藏首安球？李聖裕初先發猛敲4安　林威助：不像育成選手

宋智孝「決定接受懵鍾配」！金鍾國傲嬌抱怨...笑開露出8顆牙

伍鐸當榜樣感染味全龍　不敢跟羅力相提並論

謝霆鋒退加拿大籍！　港星爸吐「移民原因」…回應了：是他的主意

袁艾菲新家電器櫃「WiFi機、充電線」全隱藏！　她狂讚：免延長線

徵件倒數！新北市文學獎用文字書寫心中「宅新北」

「狼來了太多次會搞砸防疫」　藍委：衛福部應說明百萬簡訊標準何在

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

大陸熱門新聞

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

賭活蝦塞GG獲勝！他隔天尿尿痛爆

和少婦啪啪！小鮮肉下藥害情人丈夫不舉：想獨佔她

只能玩1小時遊戲　陸青少年擠崩伺服器

14歲少女面部衰老像70歲　含哭：為什麼生下我？

失明童獨自出門　母每天偷偷跟在後

拖拉機、大貨車相撞15死　死者幾乎都女性

習近平「共同富裕」　騰訊、阿里捐上千億

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

雷軍突賣3億股小米！網瘋猜變現270億

買網紅飲料喝到化學味　她細看是「樣品」

更多熱門

相關新聞

黑龍江大貨車、曳引機對撞　已造成15死1傷

黑龍江大貨車、曳引機對撞　已造成15死1傷

黑龍江七台河4日凌晨4時發生嚴重車禍，一輛大型貨車與一輛曳引機相撞，造成15人死亡、1人受傷，事故原因正進一步調查中。

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸 頁岩油年產量可達100萬噸

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸 頁岩油年產量可達100萬噸

中俄首座跨江大橋鋪軌貫通 耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

中俄首座跨江大橋鋪軌貫通 耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

20歲妹魔鬼減肥15天！清晨全身僵直抽搐亡

20歲妹魔鬼減肥15天！清晨全身僵直抽搐亡

花蓮大、小貨車對撞　2人重傷送醫

花蓮大、小貨車對撞　2人重傷送醫

關鍵字：

拖拉機大貨車黑龍江萬壽菊

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

鄧佳華找到新工作！結局傻了：還沒給薪水

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

面試談好薪水！報到當天「下砍3千」她傻眼

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

九把刀岳母「解剖報告出爐」　桃檢通知家屬

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面