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「法國早知道原因」澳總理捍衛潛艦交易取消決定：國家利益擺第一

▲▼ 澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）奪嚇澳洲總理之位。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國、英國、澳洲宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，澳洲則終止與法國的潛艦合約。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）19日表示，法國早就知道，澳洲擔憂法國打造的潛艇艦隊無法滿足澳方戰略需求，「澳洲如同任何主權國家一樣，必須做出符合國家主權國防利益的決定。」

綜合CNN等外媒報導，莫里森在19日記者會上針對棄單法國潛艦交易風波做出回應，強調能理解法國政府的失望，但澳洲自身國家利益要擺在第一位。他直言，「（國家利益）必須是第一優先，也確實擺在第一位，我與美國總統拜登、英國首相強生所建立的三方夥伴關係，最符合澳洲利益。」

莫里森也說，此一決定關乎由澳洲納稅人負擔的潛艦，能否在服役時完成任務需求，然而依據情資及國防建議，答案是不行，且法國政府也知道，澳洲對於攻擊型潛艇性能不符合戰略利益一事深感憂慮，因此在宣布這項決定之前告知法國總統馬克宏。

莫里森表示，與法國取消的潛艦交易，澳洲政府將承擔24億澳幣的損失。作為回應，法方則召回駐澳及駐美大使。

►最高機密！英美澳G7上已談妥AUKUS合作　馬克宏共同出席卻毫不知情
►法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」
►澳洲潛艦合約爭議延燒　法國防長取消會見英國國防大臣

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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