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美國拉澳洲造艦「激怒法國」　自傷拜登團結抗中努力

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

 ▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

法國因不滿美國與英國、澳洲合作建造核潛艦、使得澳洲撕毀和法國的合約，憤而召回駐美大使抗議。分析家指出，這場空前外交危機可能影響美國欲團結歐洲盟邦對抗中國的努力。

美國、英國、澳洲15日宣布建立防衛聯盟AUKUS，協助澳洲發展核動力潛艦；澳洲同時也取消與法國的400億美元（約新台幣1.1兆元）傳統動力潛艦交易。

法國16日做出憤怒反應，痛批此舉「粗暴」、「背後捅刀」，用字遣詞在盟邦間幾未曾公開聽聞；17日再進一步行動，罕見召回駐美國和駐澳洲大使，使得美法關係與6月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪法時的融洽氣氛大相逕庭。

路透社報導，有分析家認為，這場危機超越商業層面，涉及雙方信任；除了可能對美國和法國及歐洲的結盟關係帶來持久傷害，也使得華府為對抗中國勢力與日俱增而尋求打造的團結陣線被打上問號。

從法國角度來看，美國的舉動是拜登（Joe Biden）政府公然違背自身自前總統川普（Donald Trump）時代結束後的一貫承諾，也就是美國會重返多邊主義，並與夥伴和盟邦緊密合作，且歐洲會是其中重要分子。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐洲中心主任哈達德（Benjamin Haddad）表示：「這使得歐洲人了解到，有些川普的政策…並非脫軌，而是表示（美國重心）從更深層面自歐洲轉移。」

「當拜登政府正想要集結歐洲人組成跨大西洋陣線來反制中國獨斷行為時，為何卻不讓區域內的重要歐洲聯盟（EU）成員加入？」

儘管北大西洋公約組織（NATO）盟邦或許能找到辦法，從這場被一些人視為北約史上最嚴重外交危機的傷害復原；但專家警告，拜登更廣泛的中國策略有可能受重傷。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）歐洲事務高級顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）說：「中國一定正在大大竊喜。他們本就打算將歐洲可能進駐勢力連同美國一起趕出印太地區。」

海斯柏格指出，美國和澳洲加強結盟，雖然可能令中國政府擔憂；然而，居歐盟軍事主導力量的法國，過去在德國等其他歐盟國似乎更擔心破壞與北京間的商業關係時，卻都站在強烈立場要求對中國強硬。

他說：「（這起事件）對中國有不利因素，但我認為有利因素更強，因為歐洲基本上將待在舞台側邊、整體而言不會在印太地區扮演積極角色。」

在美英澳潛艦協議宣布隔天，歐盟也發表增加在印太地區軍力展示及反制中國的正式戰略。但海斯柏格表示，隨著法國灰心，歐盟這類努力如今更可能胎死腹中，大西洋兩岸間針對中國的戰略也可能將更加支離破碎。

不過，也有分析家認為，共同對抗北京的迫切需求會讓西方國家克服歧見。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for strategic and International Studies）專家波林（Greg Poling）表示：「全球對中國的憂慮日增，這股潮流將影響所有國家。」

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