記者郭世賢／新北報導

中秋連假北海岸新玩法，野柳地質公園和野柳海洋世界攜手推出「中秋團圓樂迺野柳」活動，讓親子在廣闊的戶外場域暢玩海陸，不但能DIY中秋限定的超萌《小海豹燈籠》；今年最搶手的親子體驗職人活動《野柳小小地質研究員》，保證讓大小朋友擁有最難忘的中秋時光！

▲地質公園＋海洋世界推「中秋樂迺野柳」，親子陪女王頭歡度秋節。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，野柳擁有得天獨厚的地質景觀與豐富生態，想要知道其岩石隱藏的大秘密及一窺其豐富的生態，只要參加《野柳小小地質研究員》一日職人活動，探索大自然的奧妙樂趣。

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野柳地質公園副總經理林俊毅表示，野柳地質公園共有3區，第1區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。著名的燭台石、冰淇淋石、薑石、壺穴、溶蝕盤以及節理構成的地景等。

▲野柳地質公園擁有得天獨厚的地質景觀與豐富生態。

林俊毅說，第2區則以女王頭最為著稱，其他尚可欣賞仙女鞋、龍頭石、金剛石、地球石及蕈狀岩。第3區除了特殊的24孝石、珠石、瑪伶鳥石等地景外，也是野柳地質公園內重要的生態保育及保護區。

此活動開放家長陪同參加，若持「愛台灣博物卡」可享75折優惠，今年9月份場次已額滿，10月份周末皆有場次，未來視遊客報名情況，皆可加開場次，每場各限量15位小朋友報名，報名相關詳情：https://reurl.cc/eEREZR。

▲親子們在廣闊的戶外場域暢玩海陸。

野柳海洋世界推出中秋限定活動《小海豹燈籠DIY》，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友們，在9月18日至21日中午12點至下午4點之間，一起親手製作應景的「小海豹燈籠」；活動採現場報名，報名費每人100元。

另外，為了鼓勵青銀同樂，中秋連假期間（9月18日至9月21日）只要購買野柳海洋世界全票兩張，或野柳地質公園原價票兩張，皆能獲贈該園區長者票券（65歲以上使用）乙張，希望樂齡長輩重拾童年美好記憶。

美麗最大的祕密

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