長者第二劑莫德納只限戶籍地施打　北市爆：中央疫苗不足

▲我國疫苗短缺。（資料照／記者李毓康攝）

記者袁茵、徐政璿／台北報導

台灣疫苗極度短缺，近期到貨的108萬劑莫德納（Moderna）將分配給75歲以上、已施打第一劑莫德納疫苗的長輩。不過，這次卻是由地方政府造冊，而非透過預約平台，造成部分長者需回到戶籍地施打，造成跨縣市移動風險。對於限制戶籍地施打的原因，北市副市長蔡炳坤指出，因中央撥的疫苗數量不足。

指揮中心16日表示，考量長者族群為COVID-19感染後重症或死亡之高風險族群，為確保長者族群完成第二劑疫苗接種，獲得足夠免疫保護力，預計自9月17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

指揮中心說明，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗之75歲(含)以上長者，將陸續自9月17日起間隔滿10週，人數預估約29萬1,000人，指揮中心將於9月17日配送所需疫苗，由地方政府衛生局視現有疫苗庫存及後續供應之疫苗規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。後續將視疫苗到貨情形，依年齡層逐續向下開放民眾接種第二劑疫苗。

由於之前接種疫苗，北市府不限台北市籍，但這次卻設限，對此，副市長蔡炳坤指出，因中央撥的疫苗數量並不充裕 ，因此先接種設籍台北市的長者，之後再看數量，一些有數位落差和非設籍者，會再衡量疫苗情況，再以過去的通知或電話登記方式，依意願處理。

侯友宜日前則表示，新北市目前被通知分配到4.5萬劑，希望量能能夠充分讓長輩都打得到第二劑，若有不足的地方，會再跟中央協調溝通；新北市衛生局表示，新北市符合資格的長輩人數，正在精算中。