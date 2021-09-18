國5+台64+台65車潮爆增　侯友宜：比端午連假多1倍

▲中秋連假首日湧現車潮，侯友宜：車流量比端午連假多1倍。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是中秋節連續假期第一天，新北市長侯友宜18日上午至交控中心了解國道及市區道路、觀光景點的交通路況；侯友宜表示，中秋連假是防疫降級後第一個連續假期，自昨晚起國道5號和台64線、台65 線即湧現車潮，車流量比端午連假多了1倍，但由於疫情尚未明朗，籲請市民朋友仍應做好防疫，開心出遊，平安健康返家。

侯友宜指出，上次端午節三天連假期間6月12日至6月14日，因高公局實施國道匝道嚴格儀控管制措施，結果高速公路順暢無阻，匝道聯絡道路例如連接國1的五股新五路、國3的台64線、台65線等匝道車流嚴重回堵。

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侯友宜表示，今天起中秋節四天連假受疫情影響，臺鐵、高鐵對號列車不販售站票，加上公路總局不實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，自行開車的民眾勢必增加，出現大量車潮，研判將較端午連假路況更為嚴重，預估今天將壅塞到晚上7時過後。

▲中秋連假是防疫降級後第一個連續假期，自17日晚間起國道5號和台64線、台65 線即湧現車潮。

交通局長鍾鳴時表示，17日晚上台64、65線即湧現車潮，車輛走走停停，直至9時過後才稍微紓解；而國5南港、石碇、坪林南下入口匝道於今天凌晨4時即開啟儀控管制；國3的新台五、新店、安坑、中和、土城、三鶯各匝道也於凌晨4時50分開始進行儀控管制，匝道周邊市區道路均出現車輛大排長龍，而台9線往宜蘭方向也出現車多車速緩慢的情形。

鍾鳴時指出，氣象預報中秋連假期間均是晴朗嚴熱的好天氣，北海岸風景區、九份老街、金瓜石黃金博物館園區、深坑老街、淡水老街、烏來風景區於上午9時車流明顯增多，預估中午過後將出現大量出門旅遊的人車潮，連假期間新北市將依「新北假日人潮儀表板」指標實施管制措施，請民眾注意。

侯友宜表示，交通局、警察局、觀旅局和各區公所等均已做好車潮疏導整備和機動因應措施，也提醒市民朋友防疫不要鬆懈、大意，請做好防疫，才能開心出遊、平安健康返家，快樂過中秋。

交通局表示，新北市公車均已加密清消，請上車後就定位不移動、不飲食、戴口罩，落實實聯制；若需外出，出門前收聽警廣並透過新北中秋連假交通懶人包上的QR CODE連結進入「新北即時交通資訊網」，查詢最即時的交通資訊。

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