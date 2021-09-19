酒後被洗臉正妹女友前逞威風　屁孩電梯亮槍嗆聲下場更慘

記者張君豪／台北報導

租屋在台北市中山區林森北路400號某公寓的潘姓男子（19歲、殺人未遂、妨害秩序、傷害等多項前科）16日凌晨到北市大安區某餐酒館飲酒後與人發生衝突，事後逃回租屋處，但他酒後遭遇衝突，搭電梯返家時不斷嗆聲要給對方好看，甚至在長髮短裙正妹女友前掏槍示威，潘男從進入租屋處公寓就掏槍逛大街，被不少民眾目擊。

▲潘男歷經酒後衝突、返租屋處時在短裙正妹女友前亮槍示威，事後遭警逮捕。（圖／記者張君豪攝）

轄區中山警方獲報後當天中午立即申請搜索票前往住處搜索，順利起獲一把CO2空氣手槍，鋼珠31顆，由於經送鑑識有殺傷力，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

▲潘男歷經酒後衝突、返租屋處時在短裙正妹女友前亮槍示威，事後遭警逮捕。（圖／記者張君豪攝）

中山二派出所16日清晨獲報，林森北路400號附近一處公寓大樓內，有醉漢亮槍相當危險，轄區警方立即獲報到場，但卻找不到持槍男子，經警方調閱大樓內監視器，鎖定現年19歲、目前擔任木工師傅的潘姓男子涉案，蒐證後向台北地方法院申請搜索票。

▲潘男酒後亮槍示威，事後遭警逮捕。（圖／記者張君豪攝）

中山二派出所副所長陳明全當天率領警員到潘嫌租屋處執行搜索，起獲空氣槍1把、CO2鋼瓶3支、鋼珠31顆；警方將該槍枝送交鑑識人員檢驗、經鋁板射擊測試發現鋼珠洞穿鋁板，鋼珠動能明顯超標。

潘嫌落網後辯稱，他當天凌晨在大安區忠孝東路某餐酒館喝酒，曾與其他民眾發生衝突，心有未甘想一吐怒氣，才會事後在女友身旁亮槍逞威風，不知道驚擾到其他住戶，雖然潘嫌被捕後頗有悔意，但恐將吃上槍砲官司。

【其他新聞】



►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」獲緩刑 手法升級經緯度取毒