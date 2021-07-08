恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

▲吳礎均騎車在住處附近閒晃時，隨機射殺路邊民宅內的貓隻，導致鼻骨碎裂。（資料照／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

台北市建築師吳礎均閒著沒事騎車在住處附近閒晃，看到有人飼養的虎斑貓在陽台上休息，竟拿出隨身攜帶的空氣槍射擊，貓咪頭部中彈，鼻樑碎裂，痛得跑回家中找主人，所幸送醫急救沒有生命危險，台北地檢署8日依虐待傷害動物罪起訴吳男，並請法院沒收吳男的空氣槍與鉛彈等犯罪工具。

4月24日晚上6點多，台北市文山區溪口街有飼主發現飼養的寵貓口吐鮮血，緊急送醫發現貓咪鼻骨被金屬彈打碎，同天晚上，又有民眾報案，指稱有不明人士在興隆路1段184巷公園內，疑似持槍射擊麻雀後，腳踹鳥屍，檢警獲報後，調閱相關監視器畫面，發現吳礎均涉嫌重大，聲請搜索票前往吳男家中，找到做案用空氣槍以及大批鉛彈。

▲吳礎均自稱是待業中的建築師。（資料照／記者張君豪翻攝）

自稱建築師的吳男到案坦承，平時喜歡生存遊戲，所以擁有空氣槍彈，因為無聊帶槍騎車外出時，以為有野貓跑到民宅，所以開槍射擊，原本檢察官諭令7萬元交保，但是他籌不出錢，最後被諭令限制住居。檢察官將吳男持有的槍彈送鑑定，發現動能不足以產生殺傷力，原本依法須歸還，但因為這些槍彈是吳男用來傷害動物的犯罪工具，檢察官仍在依違反《動物保護法》起訴吳男的同時，建請法院將槍彈一併宣告沒收。

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