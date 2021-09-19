洗劫畫面曝！假冒兒朋友持刀綑女屋主　強盜2萬落網還有1.5萬

▲邱男涉嫌持刀闖入友人母親住處綑綁被害人洗劫2萬元現金18日在桃園遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市中山區龍江路一處民宅17日下午3時許遭一名邱姓男子強盜，起初邱嫌宣稱是女屋主兒子的朋友，但進屋後隨即掏出刀子，威脅屋主交付金錢，並用繩子將人綑綁，強迫其掏出2萬元，隨後逃之夭夭，但隔天就在桃園落網被逮。轄區中山警分局、及台北市刑警大隊共組成專案小組偵辦，警方調閱監視器後，鎖定與被害人兒子相識的朋友邱男（37歲）涉有重嫌，於18日14時許循線在桃園區中正路緝獲邱嫌到案，身上起獲贓款約1萬5千元。

▲邱男涉嫌持刀闖入友人母親住處綑綁被害人洗劫2萬元現金18日在桃園遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查，37歲邱姓男子17日下午3時許進入中山區龍江路一處民宅，向涂姓女屋主自稱「我是你兒子朋友」，女屋主因兒子在國外，一時無從查證，所以相信邱姓男子說詞，讓邱進屋，不料隨即被威脅交付金錢。

▲邱男涉嫌持刀闖入友人母親住處綑綁被害人洗劫2萬元現金18日在桃園遭警方逮捕，並起獲犯案衣物。（圖／記者張君豪翻攝）

女屋主交錢後，被綑綁在屋內，邱姓嫌犯則逃離現場。事後，警方獲報展開追查，發現邱嫌先往板橋方向逃逸，最後在桃園中正路追蹤攔查，順利將人帶回派出所偵訊，復再至其家中起出作案用衣物及刀械，全案訊後依強盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

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