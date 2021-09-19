中秋連假湧人潮！小琉球登島遊客近萬　墾丁飯店民宿連2天客滿

▲中秋連假期間墾丁大街湧入人潮。（圖／記者陳崑福攝，下同）

文／中央社

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）中秋連續假期，南部天氣晴朗，離島小琉球昨天登島人數近萬人，東琉碼頭停車場客滿，警方加強交通疏導；而墾丁五星級大飯店及小型特色民宿也連2天多處於客滿狀態。



屏東昨天和今天的天氣都晴朗，昨天墾丁和小琉球出現自5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒及7月降為2級後，人潮出遊最多的一次假期；昨天和今天墾丁五星級大飯店及小型特色民宿多客滿，小琉球飯店民宿住宿率約在8成以上，明天2地約各降3至4成。

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東港警分局統計，昨天小琉球登島人數9萬8000多人，多數在東琉碼頭上船。

東港警方表示，這2天大量遊客湧進東琉碼頭，車輛停放在東港漁市場內，車位已達9成滿，而華僑市場對面立體停車場目前車位持續客滿，所以請遊客車輛不要再排隊等候，以免影響車流順暢。

警方表示，遊客在東琉碼頭前車輛暫停區下車後，車輛應立刻駛離不要占用及違規停車，除了東琉碼頭可以搭船外，也可選擇鄰近的鹽埔漁港鹽琉線搭船，停車比較方便。

警方建議，預計前往小琉球或華僑市場吃海鮮的遊客，可選擇新園鄉鹽埔村民營停車場停放，再步行經過進德大橋或搭接駁車往東琉碼頭搭船。

東港警分局在東琉碼頭實施交通管制，適時取締告發違規載客，加強疏導作為；警方同時叮嚀，搭船要記得攜帶身分證實名制，為免成為防疫破口，警方將加強勸導及稽查戴口罩。

南下墾丁及台東的車流量今天上午7時至9時，每小時都在2000多輛次的車流，與昨天差不多，恢復到疫情之前的水準，在枋寮鄉水底寮台1線、台17線等交會的5叉路口，枋寮警分局上午9時57分開始在台1線實施調撥車道。

昨晚墾丁大街人潮滿滿，由於水域活動開放，不少遊客太放鬆沒有戴口罩，墾管處表示，被取締一定開罰。

昨天，也有民眾向警方投訴，潛水業者在後壁湖一帶駕駛貨車以車斗搭載潛水客，嚴重影響人車安全，警方立即加強取締勤務，有業者被攔查告發，警方依「道路交通管理處罰條例」車廂以外載客，處汽車駕駛人新台幣以上3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正。

恆春警分局呼籲，疫情雖趨緩降為2級警戒，仍請業者及遊客應遵守相關交通法規及防疫措施，警方將持續加強巡查取締，以保障旅遊安全。