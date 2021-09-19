今明好天氣高溫上看35度　中秋賞月機會大「僅這一區需碰運氣」

▲連假第二天各地高溫，氣象局提醒，民眾出遊務必留意防曬。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

中秋連續假期邁入第二天，中央氣象局預報員劉宇其今（9/19）表示，今、明（9/20）兩天受太平洋高壓影響，台灣上空雲系少，各地白天均須留意34至35度高溫，外出旅遊務必注意防曬、補充水分。週二（9/21）中秋節當天，太平洋高壓勢力稍微東退，迎風面台東、恆春半島、馬祖雲量較多，賞月可能需碰碰運氣，除此之外，其他地區待午後雷陣雨趨緩、雲量散去後都有機會看到皎潔明月。

中央氣象局今日上午舉行線上記者會，預報員劉宇其表示，今天台灣天氣相當穩定，受太平洋高壓影響台灣上空雲系不易發展，但今天風場偏向東南風，台東、恆春半島外海仍有些許雲系。因此，今天除了東南部至恆春半島雲量較多外，各地均是多雲到晴好天氣，但中午前後炎熱，各地高溫可達34至35度，民眾連假出遊，還需留意高溫、多補充水分、適時防曬。

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▲今明兩天天氣佳，但外出旅務必留意烈日曝曬。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，劉宇其也提醒。今天各地午後山區仍有對流發展機會，山區中南部平地有局部短暫雷陣雨機率，民眾外出記得帶把傘。

劉宇其分析，今天、明天兩天水氣較少，但週二中秋節當天開始太平洋高壓勢力稍微東退，各地水氣漸增，恆春半島、東南部迎風面地區雲量增多，有局部短暫陣雨機率。其他地區午後雷陣雨範圍擴大，西半部、其他山區午後都容易有熱對流發展，也需留意局部短暫雷陣雨。未下雨時，仍是高溫炎熱的天氣型態。

劉宇其也分析，中秋節當天台東、恆春半島、馬祖受迎風面雲系影響，入夜後賞月可能需碰碰運氣，其他地區賞月品質都不錯，午後雖有局部短暫雷陣雨機率，但等雨勢趨緩、雲系散去，入夜後都有機會看到月亮。