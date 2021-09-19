引火惡徒中秋闖台南！連續縱火燒燬3汽機車　有人看到他拿噴燈

▲台南市南區凌晨時分，短短1小時內發生3起汽機車疑似人為縱火案，中秋節連假台南不平靜，幸沒有人傷亡，警方全力追查可疑縱火嫌犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區19日凌晨近1時許前後，發生疑似3起連續縱火案，民眾反映有人疑拿著噴燈，在南區鹽埕路、大成路和金華路巷內縱火燒汽、機車，共造成1輛汽車和2輛機車毀損，幸無人員傷亡，台南市警六分局警方漏夜調閱監視錄影畫面追查涉案犯嫌中。

台南市消防局119勤務中心於19日凌晨0時51分許據報，南區鹽埕路160巷內發生汽車火警，德興分隊3車7人前往，經出水搶救在凌晨1時2分撲滅汽車火勢。

凌晨1時6分許南區金華路一段發生機車火警，德興分隊及南門3車6人前往，經出水搶救火勢迅速撲滅，現場燃燒一部機車，有波及旁邊汽車。到凌晨1時38分許，南區大成路二段再發生機車火警，德興分隊前往搶救，但火勢已早一步被民眾撲滅，燒燬一部機車。

有民眾向警、消人員反映，懷疑有人持噴燈縱火，因短短1小時內發生3起汽機車疑似人為縱火案，中秋節連假台南不平靜，雖沒有人傷亡，但台南市警六分局相當重視，已派出員警在發生汽機車火災地點，調閱相關監視器畫面，配合消防局火災鑑識科，追查可疑縱火嫌犯中。

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