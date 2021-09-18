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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中痛斥民進黨鴨霸　吐真心話「若沒愛台灣情懷」不會出來選

▲▼國民黨黨主席網路直播辯論會會前會後堵訪-張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席4位候選人今（18）日登上辯論擂台，全程由網路直播。最後真心話時間，張亞中表示，若沒有愛台灣、希望兩岸和平的情懷也不會出來參選，這段時間台灣老百姓受夠了民進黨鴨霸行為，而國民黨抗爭無效都被壓在地上打。

張亞中說，如果沒有愛台灣、希望兩岸和平的情懷「我張亞爭不會出來選黨主席」，若自己沒有能力解決問題也不會出來選，這段時間台灣老百姓受夠了，民進黨政府鴨霸行為，看到的是國民黨抗爭無效，整個被壓在地上打，更讓人難過的是兩岸關係也越來越糟，不只上層對話包括底層社會分裂也相互仇視，這樣情況下， 就算贏得2022、2024選舉 又有什麼意義。

張亞中認為，其他候選人所說的兩岸解決方法根本沒方法，「你們可能缺少膽識解決」，這次參選被朱立倫說大可不必，還稱他紅統、走極端造成黨內分裂，他反問對方「你對我的主張了解多少，扣我紅統的帽子，我所寫的東西對得起台灣」。

張亞中提到，這次參選獲得大多數民調支持，是因為他們支持兩岸真的和平，而用台獨、分離主義、仇中在台灣踢到鐵板，可以看到和平也愛台灣的方案正在誕生，他們看到張亞中有足夠勇氣毅力可跟蔡政權絕對抗爭到底。

張亞中強調，這次黨主席選舉不希望像以往一樣只是人與人選舉，希望是給國民黨美好未來的選舉，希望黨員在9/25這天投下神聖一票，希望失聯黨員在這天找黨員朋友一起去投票。

張亞中說，我沒有像朱立倫、江啟臣有這麼多組織人脈，「我有的就是基層朋友，讓國民黨回到我們應該回到的道路上，我一個人力量絕對不夠，希望你們一起同行，用我們的理念論述迎戰民進黨，這是我張亞中的承諾。」

現場抽籤決定發言順序，依序為江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。辯論會橋段包括，政見表達、辛辣提問、媒體人提問，中場休息後繼續進行針鋒相對，接下來接受觀眾Call in，最後則是真心話時間。

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