視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」　鄭文燦：持續推動第4期修復工程

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」修復工程。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區「梅鶴山莊」是前桃園縣長朱立倫的外婆家！市長鄭文燦18日視察「歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第二、三期修復工程竣工」表示，市府為保存「梅鶴山莊」歷史建物風貌，規劃4期修復計畫，至今已完成前3期工程，未來持續爭取中央經費推動第4期修復工程，並開放「街角書屋」及部分空間供民眾預約參觀。

鄭市長指出，位於大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」建於1869年的清末時期，由林登雲擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事而興起，至今超過百年歷史，其建築也以二落五護龍、正身面寬七開間，以及優美彩繪及木雕裝飾等特色，於民國93年間登錄為歷史建築，林氏家族歷史不僅是大溪開發縮影，也成為地方文化資產及重要的台灣歷史記憶。

市府為解決「梅鶴山莊」因年久失修，導致屋面滲水、龜裂傾斜、屋桁蟲蝕嚴重等問題，進行分期修復工程。第1期正身（含上、下堂）修復工程，經費約3,576萬元，已於2016年 11月修復完畢；第2、3期左、右內外護龍整修工程，修復經費約7,028萬元，以外觀修舊如舊、內部配合所有權人使用需求為原則進行修復，工程內容包括：拆除破舊瓦片及金屬屋面，改以傳統工法復原為板瓦屋面；拆除不當增建物，重新粉刷白灰，恢復梅鶴山莊傳統格局；保留堪用的大木構件，抽換蟲蛀嚴重的構件，並加強防腐處理；檢修小木門窗，改善室內照明設備，整合各戶機電及排水系統等，已於今年8月完工。

另外，第4期右三護龍建物修復工程，目前已完成規劃設計，市府將持續向文化部文資局爭取補助預算。

包括市議員李柏坊、陳治文、市府新聞處副處長唐連成、文化局專委王啟仲、大溪區長陳嘉聰、大嵙崁文教基金會執行長李世明、前大溪鎮長林熺達、大溪林家梅鶴山莊族親會理事長林本堅、梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會董事長林熺揚、林家族親等均一同出席。

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