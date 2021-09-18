　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」　鄭文燦：持續推動第4期修復工程

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」修復工程。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區「梅鶴山莊」是前桃園縣長朱立倫的外婆家！市長鄭文燦18日視察「歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第二、三期修復工程竣工」表示，市府為保存「梅鶴山莊」歷史建物風貌，規劃4期修復計畫，至今已完成前3期工程，未來持續爭取中央經費推動第4期修復工程，並開放「街角書屋」及部分空間供民眾預約參觀。

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」

鄭市長指出，位於大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」建於1869年的清末時期，由林登雲擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事而興起，至今超過百年歷史，其建築也以二落五護龍、正身面寬七開間，以及優美彩繪及木雕裝飾等特色，於民國93年間登錄為歷史建築，林氏家族歷史不僅是大溪開發縮影，也成為地方文化資產及重要的台灣歷史記憶。

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」

市府為解決「梅鶴山莊」因年久失修，導致屋面滲水、龜裂傾斜、屋桁蟲蝕嚴重等問題，進行分期修復工程。第1期正身（含上、下堂）修復工程，經費約3,576萬元，已於2016年 11月修復完畢；第2、3期左、右內外護龍整修工程，修復經費約7,028萬元，以外觀修舊如舊、內部配合所有權人使用需求為原則進行修復，工程內容包括：拆除破舊瓦片及金屬屋面，改以傳統工法復原為板瓦屋面；拆除不當增建物，重新粉刷白灰，恢復梅鶴山莊傳統格局；保留堪用的大木構件，抽換蟲蛀嚴重的構件，並加強防腐處理；檢修小木門窗，改善室內照明設備，整合各戶機電及排水系統等，已於今年8月完工。

另外，第4期右三護龍建物修復工程，目前已完成規劃設計，市府將持續向文化部文資局爭取補助預算。

▲鄭文燦視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」

包括市議員李柏坊、陳治文、市府新聞處副處長唐連成、文化局專委王啟仲、大溪區長陳嘉聰、大嵙崁文教基金會執行長李世明、前大溪鎮長林熺達、大溪林家梅鶴山莊族親會理事長林本堅、梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會董事長林熺揚、林家族親等均一同出席。

▲innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元　小資女也能養出貴婦肌

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字神回網讚爆
快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」
快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」失去呼吸心跳
「毒后」落網了　背17條通緝頻換旅館藏身
作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！
iPhone13開箱！包裝盒「解封」不一樣
女星「放棄醫學院」來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰
挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」當場失去呼吸心跳

農水署石門管理處住商大樓動工　設置米食文化中心

視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」　鄭文燦：持續推動第4期修復工程

洪秀柱南下東港　輔選蘇清泉當選2022年屏東縣長

全台唯一「七彩神轎」供民眾鑽轎腳　姜太公七星陣避疫除瘟

文旦變身茶飲！雲縣府結合網紅手搖店拼行銷　擄獲年輕人的心

大園福海宮將搬遷！　暫安座地點由王公以「飛輦轎」擇定

新竹婦流浪到桃園　警1張火車票追真相...助返家團圓

中秋節執法不鬆懈　安平警民合作揪出毒蟲

信徒募資10坪原地重建變80坪　水上福德宮捐200份貢品助弱勢

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」當場失去呼吸心跳

農水署石門管理處住商大樓動工　設置米食文化中心

視察朱立倫外婆家「梅鶴山莊」　鄭文燦：持續推動第4期修復工程

洪秀柱南下東港　輔選蘇清泉當選2022年屏東縣長

全台唯一「七彩神轎」供民眾鑽轎腳　姜太公七星陣避疫除瘟

文旦變身茶飲！雲縣府結合網紅手搖店拼行銷　擄獲年輕人的心

大園福海宮將搬遷！　暫安座地點由王公以「飛輦轎」擇定

新竹婦流浪到桃園　警1張火車票追真相...助返家團圓

中秋節執法不鬆懈　安平警民合作揪出毒蟲

信徒募資10坪原地重建變80坪　水上福德宮捐200份貢品助弱勢

羅傑斯、蘇智傑起爭執一度板凳清空　5局獅4比1領先兄弟

花蓮半日玩法！清水斷崖日出SUP　「天空之鏡」騎沙灘車拍夢幻美照

中華男排亞錦賽惜敗日本無緣決賽　明和中國爭銅仍拼歷史首牌

饒舌歌手自爆戀情：Jessi是我女友　3分鐘後「被她臭罵」秒道歉了

魏嘉瑩街頭表演一半「風把打賞金全吹走」　路人1動作...她險哭出來

快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」當場失去呼吸心跳

快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」　22日起接種

茵芙關節韌帶撕裂傷！　拖2個月才就醫「親曝傷勢」：乖乖當貴婦

鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字高EQ神回網讚爆：變聰明了

聽到go bom bom「芝麻麻糬」衝廁所　網看完超震驚：滾筒洗衣機？

地方熱門新聞

正妹公務員4年沒上班　領百萬薪還能打疫苗

未依規定使用方向燈被開5張紅單

以為有大野狗…水鹿驚奇現蹤彰化

即／嘉義死亡車禍！男童「頭骨變形」無呼吸心跳

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜狂塞6公里

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　

保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

中秋連假首日菁寮老街湧入人潮

秋節連假天查獲九牌賭場

BB槍狂射路邊車輛車窗宣洩情緒

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬

中秋連假划船去　台中獨木舟體驗營豐原登場

台南安平深夜煙火連發環保局開罰

更多熱門

相關新聞

如何定義九二共識？　張亞中：只能處理事務性問題、無法結束敵對

如何定義九二共識？　張亞中：只能處理事務性問題、無法結束敵對

國民黨主席4位候選人今（18）日登上辯論擂台，全程由網路直播。媒體人提問階段《中國時報》總編輯王銘義提問，九二共識遭民進黨汙名化，要如何跟外界說明。張亞中一開始又砲轟朱立倫不懂九二共識，若他當選黨主席，會提出和平備忘錄找到雙方可接受的共識，不是北京主張而是大家可共同妥協下的產物。

國民黨改名「台灣國民黨」？　張亞中：拿掉中國是斷了根

國民黨改名「台灣國民黨」？　張亞中：拿掉中國是斷了根

張亞中怒嗆遭扣紅統帽子　開轟「蔡政權是台灣最重要的亂源」

張亞中怒嗆遭扣紅統帽子　開轟「蔡政權是台灣最重要的亂源」

朱立倫拋設代表處重建台美關係　張亞中尋求海外僑胞遊說參眾議院

朱立倫拋設代表處重建台美關係　張亞中尋求海外僑胞遊說參眾議院

快訊／朱立倫駁主導張亞中送考紀會案　「若有證據就退出政壇」

快訊／朱立倫駁主導張亞中送考紀會案　「若有證據就退出政壇」

關鍵字：

鄭文燦朱立倫梅鶴山莊修復工程

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面