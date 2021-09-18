如何定義九二共識？　張亞中：只能處理事務性問題、無法結束敵對

▲國民黨黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席4位候選人今（18）日登上辯論擂台，全程由網路直播。媒體人提問階段《中國時報》總編輯王銘義提問，九二共識遭民進黨汙名化，要如何跟外界說明。張亞中一開始又砲轟朱立倫不懂九二共識，若他當選黨主席，會提出和平備忘錄找到雙方可接受的共識，不是北京主張而是大家可共同妥協下的產物。

張亞中解釋，1992年的九二共識當時有兩個共識，一個共識沒達成，台北堅持一中原則謀求國家統一，北京堅持一中原則謀求國家統一，後來北京把這句話堅稱「一中原則，反對台獨」，台北希望一中各表，可以是中華民國或中華人民共和國，但是北京不接受。

張亞中說，九二共識只能處理事務性問題，無法結束敵對狀態，無法走向和平，就像馬英九執政時，兩岸有豐富的事務性交流，但兩岸敵對仍存在，只有外交休兵、軍事互相克制；但民進黨就希望兩岸敵對下去，就可以搬仇中、恨中，繼續他們愛台灣的大論述。

針對朱立倫兩岸論述為「求同尊異」，張亞中認為， 這樣的結果兩岸敵對無法解決，和平協議幾乎不可能，講的都是空話；他強調，若當選黨主席，會提出和平備忘錄，找到雙方可接受的共識，不是北京主張，而是大家可共同妥協下的產物。

現場抽籤決定發言順序，依序為江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。辯論會橋段包括，政見表達、辛辣提問、媒體人提問，中場休息後繼續進行針鋒相對，接下來接受觀眾Call in，最後則是真心話時間。