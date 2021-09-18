朱立倫打臉江啟臣民調數據　「國民黨與民進黨還有一段差距」

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國民黨18日透過臉書公布，根據TVBS政黨支持度民調，國民黨以23.4%領先民進黨的21.8%，躍升各政黨之首。國民黨主席江啟臣也在參加網路政見辯論會時，談及他讓國民黨走出谷底，政黨支持度已經攀升第一贏過民進黨；不過，國民黨前主席朱立倫發言時立刻打臉江說，國民黨與民進黨仍有一段差距，需要變得更強、更團結。

江啟臣今天強調自己致力黨內改革，向中間靠攏，並爭取年輕人支持，讓國民黨走出谷底，政黨支持度已攀升第一、贏過民進黨，並在回答提問環節拋出主張稱，應該讓黨內年輕人至艱困選區參選，下去戰了之後，能夠勝選當然最好，但若敗選也可以留在當地「滴水穿石」，由國民黨中央協助做地方服務、在地紮根。

不過，針對民調議題，朱立倫表示，大家都肯定江啟臣的努力，但根據國民黨智庫民調顯示，國民黨與民進黨還有一段差距，而且還要面對台灣民眾黨急起直追，強調國民黨如果不改變，變更強、更團結，整合地方縣市長及議會、立法院黨團，就會讓民進黨吃豆腐，被民眾黨鯨吞蠶食。

朱立倫說，國民黨的中心理念、正藍思想不能改變，不能變成小綠、小紅，他並強調，國民黨沒有棄誰保誰的問題，大家都只想棄民進黨，保中華民國與國民黨。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）