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禾馨替四叉貓驗高端抗體違規　蔡壁如：為何怕民眾知道「檢驗真相」？

▲▼ 柯文哲出席「北市防疫 感謝有你」 防疫團隊感恩儀式-蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，確認違反規定，北市待禾馨提交說明報告後，將依法裁罰；不過台北市長柯文哲18日表示，無法理解中央為何這麼怕人民做檢驗。民眾黨立委蔡壁如19日也指出，台灣是自由民主的國家，對於自己身體的狀況，民眾有知的權利，對於接種疫苗後的體內抗體數值，也應有知的權利。

針對四叉貓接種高端疫苗後到禾馨診所做抗體檢測，北市判定違規，最重可能被罰25萬元，蔡壁如19日於臉書提及，自己過去在台大醫院工作時，臨床上有很多過敏的病患會到醫院去驗抗體，是因為有些人會花粉過敏、或是對某些食物過敏，「民眾有權利知道自己的身體狀況，更何況是自費測？」

蔡壁如指出，但中央卻有核定12家醫院可以做機師工會的自費檢測，台北市包括台大、三總、聯醫院區，並沒有開放給民眾自費檢查；榮總過去也曾申請要加入採檢抗體的醫院行列，但行文中央後遭拒絕。

蔡壁如表示，台北市衛生局根據中央的規定，因此對禾馨診所開罰，地方政府必須遵守中央的規定，這是無奈的事。但是台灣是一個自由民主的國家，對於自己的身體狀況，民眾有知的權利、對於自己接種完疫苗之後，體內的抗體數值，同樣應該也有知的權利。

蔡壁如質疑，今天如果是醫療院所自己公布檢測結果，違法無誤，但今天是民眾提出疑問，這樣違法嗎？為什麼政府這麼害怕民眾知道檢驗的真相？

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