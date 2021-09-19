中秋聚餐當心！北市餐廳禁止「離桌敬酒」　違者最高可罰30萬元

▲北市衛生局提醒，北市餐飲場所應符合防疫措施，宴席活動禁止離桌敬酒，若違反的話將依法開罰6萬以上、30萬元以下罰鍰。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，下同）

記者袁茵／台北報導

中秋連假到來，台北市衛生局提醒餐飲業者，應持續遵守「台北市餐飲業防疫管理措施」，包括落實實聯制、量測體溫、單一隔間符合室內80人與室外300人上限，以及除了照顧需求者外，同住家人同桌者仍須保持1.5公尺間距或隔板，及不同桌者須保持1.5公尺間距；值得一提的是，禁止離桌敬酒、敬茶等社交互動，若違反的話可處最高30萬元罰鍰。

台北市衛生局19日說明，台北市餐飲業場所應落實以下5大面向防疫措施，也請用餐民眾應主動配合，除了飲食外全程應戴口罩，宴席活動不得離桌進行敬酒／茶等社交互動，如違反將依《傳染病防治法》第37條第1項第1款，同法第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

針對倘若民眾有離桌敬酒／茶等社交互動，北市是向餐廳還是民眾開罰？台北市衛生局食藥科長陳怡婷19日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，餐飲業規範主要是規範業者，若民眾有違反的話，會先與北市衛生局疾管科做討論，看是依照不佩戴口罩開罰，還是《傳染病防治法》第37條處新台幣6萬以上、30萬以下罰鍰，過程細節都要做調查。

陳怡婷提及，業者調查這塊會先做確認，有違規的話會請業者做陳述調查，若業者有做到一定管理職責，例如明確告知、設置隔板、張貼提醒、工作人員有制止等動作，已有做到職責，但民眾仍不聽、無法控制，不見得會歸咎在業者，可能會比較轉向開罰民眾。

關於北市餐飲業5大面向防疫措施，第一，餐飲從業人員健康管理，從業人員每日量測體溫及健康狀況並作成紀錄備查，若出現發燒或其他疑似新冠肺炎症狀，儘速就醫接受評估及處置。第二，餐飲從業人員衛生行為，餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為。第三，餐飲場所環境清潔消毒，定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形，每日落實廁所衛生清潔及消毒。

第四，顧客用餐管理，餐飲場所單一隔間須符合室內80人、室外300人上限規範，並實施實聯制、落實顧客衛生防護措施、維持用餐環境良好通風，不同桌顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者保持1.5公尺間距或使用隔板，考量北市疫情狀況，除了同住且有照顧需求者外，同住家人同桌者仍須保持1.5公尺間距或隔板。自助餐型態的餐廳應有適當之阻隔，避免食物遭顧客飛沫污染。

第五，餐飲場所出現確診者應變作為，經衛生主管機關通知，有新冠肺炎確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。

最後，衛生局強調，北市所有餐飲業者及用餐民眾皆須遵守「台北市餐飲業防疫管理措施」，如經查獲違規者，將依《傳染病防治法》裁處3000元至1萬5000元，或新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。