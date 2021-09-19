把咕咕放進眉眉！淫男脫褲性侵弱智女　完事給20元打發

▲林姓男子和小芳為舊識，卻在2019年間利用其患有中度智能障礙，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台北報導

宜蘭一名林姓男子和患有中度智能障礙的小芳（化名）為舊識，但在2019年間卻利用其智能不足心智缺陷，而不知抗拒，對小芳性侵得逞。二審高等法院審理後，將原判決撤銷，改判其有期徒刑3年2月。

林姓男子和小芳為舊識，卻在2019年時，利用其患有中度智能障礙，對她性侵得逞。偵訊時，小芳和檢察官證稱，當時她到林男家中睡覺，林男把她的褲子脫下後，便把他的「咕咕」放進她的「眉眉」（皆指下體），林男有問她可不可以，她回「不行」，但林男仍無視她的意見，對其性侵得逞。

而小芳的母親更當庭證稱，當時有看到小芳和林男在一起，當時在林男家的窗戶邊看到他和小芳兩人在脫褲子，林男將他的「咕咕」放進小芳的「眉眉」裡面，她見狀立即叫小芳回家，但小芳卻說慢一點，因為林男會給她20元，她可以拿去買東西，讓她相當開心。

不過由於小芳受到智能障礙影響，無法完整證述當時情況，高等法院審理後認為，小芳在偵審中雖然曾表示，有對林男的犯行表達拒絕之意，不過林男究竟以何種方式壓制其意願，這部分小芳全然未提，甚至對於性交行為之內涵也相當不明瞭，因此無從認定林男確實有對小芳實施壓制意願之方法或手段，但從上述證述中也可見，小芳對林男實施性交行為時，因智能障礙影響導致其表達能力與理解能力較常人低，無法分清人際關係之適當界線，更無法保護自身安全和理解他人語意，而有不知抗拒之狀態。

高等法院指出，林男為逞一己私慾，雖未採取暴力、恫嚇手段，卻利用小芳中度智能不足之心智缺陷，而不知抗拒之機會，對其性侵得逞，對小芳的身心健康所肇危害甚鉅，應嚴予非難，儘管林男已和小芳的哥哥簽立和解書，但卻未約定具體賠償方案，難認小芳所受的損害已獲得填補，惟念其坦承犯行，衡量其素行與智識程度，撤銷原判，依乘機性交罪，判其有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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