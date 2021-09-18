不幫口交就陪葬！新竹火車站之狼逼女學生獻初夜　狂問：處女嗎

▲賴姓男子今年3月在新竹火車站恐嚇女學生不幫口交就捅妳，被依強制罪判刑10月。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者林冠吟／新竹報導

新竹火車站今年3月26日驚見一名色狼跟蹤女高中生並上前搭話，甚至恐嚇少女不幫他口交的話，就會持刀捅少女肚子，讓少女當他的陪葬，所幸被害少女相當機警，先佯裝母親已在附近等待，又看到附近剛好走來一群男生，衝過去抓住對方的手，假裝是自己的朋友，才得以順利擺脫變態。新竹地院日前審理後，依強制罪，將變態男判處有期徒刑10月。

曾從事酒店少爺的賴姓男子今年3月26日晚間，在新竹火車站前看見一名落單的高中少女花花（化名），竟故意上前搭話，並示意少女陪同他一起坐到旁邊的花圃，見四周無人便恫嚇少女指出，「我是被背叛的人，今晚要自殺，幸好妳剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅妳，當我今晚的陪葬品」、「妳是處女嗎？」、「有自慰過嗎？」，花花見狀不對，藉故前往廁所，未料賴男仍一路尾隨，甚至還買了一包衛生紙，將衛生紙沾溼從廁所的門縫遞進來，要花花把「下面擦乾淨一點」。

▲曾擔任酒店少爺的賴姓男子，最後在台中落網。（圖／記者陳凱力翻攝）



期間，賴男更持續對花花指出，「妳知道自衛很爽嗎？」「妳給叔叔愛好不好，妳是處女嗎？...妳可以給叔叔妳的處女嗎？或是讓我摸一下都好」、「幫叔叔口交可以嗎？」、「不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔妳下面也可以」，所幸花花相當機警，向賴男強調自己有婦科疾病，有很多分泌物很臭，同時向母親求救，但花花也擔心持續躲在廁所會讓賴男起疑，鼓起勇氣走出廁所，而賴男也確實不斷逼問花花是否已在廁所內報警；這時，花花見到迎面走來的高中生先以唇語暗示「報警」，接著見路上有另一群竹北男學生走過，又衝過去抓住其中一人的手，假裝是自己的朋友，才順利逃過一劫。

▲▼花花事後也在社群網站上發文，呼籲路過學生小心。（圖／翻攝網路）



庭審時，賴男的辯護人也為其辯護質疑，花花並未以電話和其母親聯絡，顯見其證述的憑信性值得質疑；且賴男和花花始終無肢體接觸，但法官審酌相關事證後，認為花花確實曾以通訊軟體和母親聯絡，不採信其證詞。

新竹地院審理後認為，賴男為獲取自身快感，見花花獨自一人、年幼可欺，就上前以脅迫的言語，使花花心生畏懼，而無法自由離去，因此受迫相陪，並聽信其相關騷擾言語，將可能導致花花在心理上留下陰影，影響與他人的交際來往，衡量其智識與經濟能力後，依成年人故意對未成年人犯強制罪，判處賴男有期徒刑10月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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