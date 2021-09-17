約砲變性侵！他硬上男網友喊「忍一下就沒事了」　代價出爐

▲李男和男網友約砲，雙方約定僅有口交行為，未料李男卻違反約定，硬上男網友得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

李姓男子透過交友軟體認識男網友小俊（化名），2人有意約砲，而在2人見面前，小俊曾明確告知李男不願發生關係，但2019年10月，2人見面後，李男卻破壞共識，硬上小俊得逞，還對小俊指出「忍一下就沒事了」，讓小俊相當崩潰，怒控李男性侵。一審，法官依法判處李男有期徒刑3年6月，李男不服，上訴二審；台中高分法院審理後，駁回李男上訴，維持原審量刑。

李姓男子2019年時，透過交友軟體認識男網友小俊，2人有意發生關係，不過在發生關係前，小俊曾明確和李男指出，只願意幫他口交，但無法接受發生關係，未料事後仍被李男硬上，李男甚至還對小俊說「忍一下就沒事了」。

偵訊時，李男坦承確實有把手指放進小俊的肛門，並和小俊發生關係，不過並無強制性交犯意，是經過小俊的同意才進行，辯稱「如果不是他配合同意的話，他也無法進入」等語。李男的辯護人則指出，小俊曾多次在通話中同意和李男發生關係，而在發生本案前，小俊也曾在汽車後座嘗試和李男發生關係，最後因兩人的體格壯碩，空間太小而作罷，因此主張2人為合意性交。

法官勘驗後還原2人的對話紀錄後發現，小俊確實未答應過和李男發生關係，且對話截圖時間連貫，認為應是員警在短時間內連續翻拍小俊手機內所留存的對話紀錄，應可排除有偽造等嫌疑，審酌相關事證後也未發現有證據顯示，小俊曾同意和李男發生關係，因此不採信李男和其辯護人的證詞。

此外，事後小俊也指出案發當天，李男沒有問過他的意見，就直接硬壓上來，還繼續再壓進來一點，跟他說「忍一下就沒事了」，當下他察覺有異，有立即反抗縮緊，並試圖推開他，惟最後因推不動，也擔心李男對他動用暴力而放棄，事後立刻去醫院驗傷；在詢問和解意願時，小俊也曾哭著向法院表示，「只希望李男可以尊重他的意願，並對他道歉，並沒有想把事情弄到這麼大」等語，認為小俊並無誣陷李男的動機，採信其證詞。

台中高分院審理後認為，李男和小俊在案發前並非互動親密關係，在第一次見面時也未發生關係，但李男卻利用和小俊愛撫、口交、手指插入肛門等機會，不顧小俊表示拒絕之意，強行發生關係得逞，實已破壞小俊對於性行為之選擇或承諾等性自主權，危害其意願甚明。

法官也強調，縱使小俊於案發前曾和李男有過嘗試進一步的行為，或於案發當時未對李男將手指放進肛門一事表達反對，都不代表小俊已同意和李男發生關係，且李男在和小俊見面以前，就已明確的知道小俊拒絕和其發生關係，卻仍執意硬上，難認主觀上無強制性交的犯意，認為原審量刑無誤，駁回李男上訴，維持原審判決。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



洗車驚見妻嬌喊「不准弄到裡面」 夫綠炸怒告！卻因這原因吞敗



偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師裝針孔連拍5個月 二審判更重



父母敬神明她淪性奴2年 裸身祭改性侵拍裸照！3少女受害30次