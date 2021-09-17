阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

▲阿里猥褻案女員工飯局上醉趴客戶大腿。（圖／翻攝河南商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團一名周姓女員工7月自爆被上司帶去飯局陪酒，事後遭上司及客戶性侵。遭指控的張姓客戶妻子及姐夫14日主動提供飯局當天周女醉趴張姓客戶大腿的照片稱，周女在飯桌上很熱情，酒醉去廁所嘔吐後，兩人便牽著手回來挨著坐，「當時同事拍下照片，想飯局後提醒張某不要和客戶太曖昧。」

《河南商報》報導，張某妻子紀女士和張某姐夫14日講述案發以來的經歷和了解到的情況。對於張姓客戶隔天又折返酒店，還雖身攜帶一盒保險套，張姓客戶姐夫表示，「散場之後，周某兩次給張姓客戶打微信電話，讓他去酒店找她。但張某當天喝得太多了，去了另一個亞朵酒店（大觀園亞朵酒店），沒有找到周某，便回家休息。」

張姓客戶姐夫提到，周某在早上7點又聯繫張某，「你來陪陪我吧」。通話過程都被張姓客戶家中的監視器錄下，也當作證據被警方帶走調查。

張姓客戶告訴姐夫，他從家裡帶了一盒避孕套（保險套），買了早餐到周某所在的酒店，「是周某給的房間號並開了門，張某看到周某穿的是睡衣，周某邊吃早餐邊說在阿里工作困難、想辭職，大概待了一個半小時。」

不過，張姓客戶向姐夫坦承，在周某房間內有和她肢體接觸，過程中還拿著保險套問周某，「妳知道這是什麼嗎？」周某回答，「知道。」他再追問，「能用嗎？」周某說，「不能用。」，他就把保險套放下了。

經警方調查，周某因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪其一起走出包間，在返回包間途中張某對周某施以強制猥褻行為。7月28日7時許，周某與張某聯繫，告知房間號碼。隨後，張某到達周某所住酒店，敲門進入周某房間後，對周某實施了強制猥褻行為。

這起陷入羅生門的阿里猥褻疑雲，警方已作出阿里巴巴集團王某文及客戶張某兩名犯罪嫌疑人涉嫌強制猥褻罪，但沒有證據證明有性侵犯罪事實發生的結論。