清境工寮惡火雞農成焦屍！妻驚險躲死劫　慟喊：以為他逃出去了

▲南投仁愛鄉工寮凌晨傳出火警（下同）。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣清境農場附近一處工寮今凌晨傳出火警，南投消防局動員人車前往灌救，撲滅火勢後赫然在火場內發現一具焦屍，警消人員懷疑是蔡姓屋主不幸罹難，但身分尚待相驗確認；據了解，蔡姓屋主平時於工寮養雞，中秋節前夕卻傳出此起不幸，與死裡逃生的妻子天人永隔。

南投縣消防局指出，失火地點是仁愛鄉仁和路的工寮，警消於0時12分左右接獲通報後，立即出動多個消防分隊共24人、9車到場馳援，於凌晨1時許撲滅火勢，估計現場燃燒面積約30平方公尺、財損約5萬元。

不過待火勢稍緩時，警消卻在火場內發現一具遺體，外表已經難以辨識；該工寮屬69歲屋主蔡姓男子所有，報案人蔡男妻子表示，當時發現工寮起火，隨即向外逃生，卻遲遲沒有看到丈夫的身影，以為他已經離開工寮或逃出去了，卻沒等到好消息。

警方調查，蔡姓屋主和妻子的兒女都已成年在外工作生活，夫婦倆在山上養雞，蔡男平常不定時會去工寮巡視一下雞舍和雞仔的狀況，目前已報請檢察官會同法醫相驗遺體、確認死者身分，而確切起火原因也有待火調人員進一步釐清。



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