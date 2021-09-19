女友停車場上廁所！門縫突「冒一隻手」玩內褲　低頭見人臉嚇壞

▲原PO女友在廁所被拉內褲。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這已經是半年前的事情，但現在想來還是覺得很扯。」一位男網友日前匿名在《Dcard》發文，說他半年多前和女友去逛一中街商圈，當時把車停在某個停車場，要離開時，女方先去了一趟廁所。沒想到女友上到一半，下方門縫竟然出現一個小男孩在玩她的內褲，嚇得女友從此不太敢上公廁，讓原PO很心疼。

這位男網友發文「女友上廁所，內褲被人彈…」，提到該停車場的女廁設計很怪，「只要經過女廁前面，往裡面一看，就可以直接看到所有的廁所門」，而且每一間下方的門縫都很大，只要有人在裡面，從外面就可以直接從門縫看到鞋子。

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也就是說，他也能直接從外面透過大大的門縫，看到女友的鞋子跟腳，「偏偏我女友在上廁所有個習慣，就是會把褲子脫掉，然後直接把內褲拉到腳踝。」原PO當時就決定在外面等女友，但因為要回車上拿東西，就離開了一下。

▲小男孩從門縫裡伸手騷擾原PO女友。（示意圖／Pixabay）

「大概幾分鐘後，我回到廁所那邊，就看到一個小男孩突然衝出來，不久我女友也很慌張地跑來找我。」女友就說，她上廁所上到一半，突然看到有個小男孩從底下門縫用手指拉她的內褲，「按照女友的說法是，一開始被彈她還沒感覺，是後來聽到怪聲，才發現門縫底下冒出了顆頭，她嚇到大喊，那個小男孩才跑掉。」

原PO當時就問女友要不要報警，「她說因為對方只是小孩，就當作惡作劇不要理」，但沒想到這件事情就在女友心中留下陰影，「後來她都不太敢在公共廁所裡上廁所。」

男網友最後不禁呼籲「如果妳到外面公共廁所時，盡量不要選那種門縫很大的傳統廁所，不然要是遇到這種事真的有苦說不出。」他也直呼，幸好女友遇到的是不懂事的調皮小孩，「如果今天是個成年人跑去彈我女友內褲，還對她做什麼壞事，我實在很害怕女友會遭遇不測。」