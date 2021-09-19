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花蓮自駕遊停車有好康　指定停車場1張發票換100元禮券

▲花蓮縣府為騰出路幅空間讓車流更加順暢，鼓勵民眾至停車場停車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府為騰出路幅空間讓車流更加順暢，鼓勵民眾至停車場停車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節將屆，為紓解連假湧入的自駕車潮，花蓮縣政府特別騰出路幅空間讓車流更加順暢，並特別加碼延長停車場回饋活動，鼓勵民眾至停車場停車。

自9月16日起至9月23日止，民眾至停車場停車，只要拿單張停車場停車發票，並出示「花蓮交通e點通」官方LINE畫面即可兌換100元全家禮券，為方便民眾換領，平日除了固定的兌換地點，並增加市區各停車場的快閃兌換；9月18日至9月22日中秋連續假日晚上6點至晚上9點則在東大門夜市周邊停車場提供快閃兌換，地點將會隨人潮機動調整，請民眾於停車場取車時，多加留意穿背心拿海報的服務人員兌換快閃好康。回饋名額數量有限，每人限換1次，換完為止。

▲花蓮縣府為騰出路幅空間讓車流更加順暢，鼓勵民眾至停車場停車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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掃QRcode加入智慧停車導引系統平台，可幫助民眾找尋最佳停車場位置，還享好康百元回饋。

花蓮路幅狹小，縣府鼓勵民眾將車輛停放停車場，讓道路空間更寬敞，交通車流更順暢。

本活動跨越中秋連假，為紓解假日湧入觀光車潮及返鄉尖峰車潮，特別延長加碼的停車場回饋活動，只要單張不限金額的停車場發票就能兌換百元禮券，非常划算，請民眾多多把握機會，立即掃QRcode加入花蓮交通e點通官方LINE，善用智慧停車導引系統平台，幫助民眾找尋並導引附近剩餘停車格及最佳停車場位置，停放車子後，民眾亦可利用平台紀錄停車位置，取車時也能直接利用平台導引至停車處，歡迎多加利用還享好康百元回饋。

「花蓮交通e點通」Ｖ2.0
1.官方網站: https://110traffic.hl.gov.tw/
2.官方LINE智慧導引系統各項功能使用教學懶人包:
https://110traffic.hl.gov.tw/Home/NewsDetail?y=95c9f366-b4a6-4a58-aa88-936ed38ab1c8

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