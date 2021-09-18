《斯卡羅》唯一實體見面會　感念查馬克：守護部落文化的勇士

▲《斯卡羅》9月18日精彩最終回，曹瑞原導演帶領主創團隊回到屏東，於總圖舉辦見面會。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

《斯卡羅》9月18日精彩最終回，曹瑞原導演也帶領主創團隊回到屏東，於總圖舉辦見面會。屏東縣長潘孟安表示，《斯卡羅》引起大家共鳴，讓臺灣多元族群的歷史透過戲劇被看見，從屏東帶到全臺灣，再透過國際串流平台向世界推演，讓世界看見臺灣。

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《斯卡羅》全國唯一實體見面會，因璨樹颱風延至18日辦理，導演曹瑞原、族語指導華加婧，以及雷斌・金碌兒、黃遠、程苡雅、張瑋帆、郭芷芸、吳湘純等演員，與眾多粉絲互動，分享拍戲的心路歷程與趣事。在劇中飾蝶妹一角的温貞菱，也透過VCR跟現場戲迷打招呼。

「你看《斯卡羅》了嗎！」從戲開播之後，似乎成了我們最常說的問候語。潘縣長表示:《斯卡羅》播出後引發熱烈迴響，感謝曹導、所有的演員、劇組同仁，全心全意投入，重現154年前的屏東光景。

曹瑞原表示，劇中近9成精采場景，都在屏東縣完成取景及拍攝，這次藉著戲劇影像展重回屏東，意義非凡。回顧《斯卡羅》從最炎熱的酷暑，拍到凌晨迎著寒冷落山風的十二月，拍攝期間，為了真實呈現戲劇氛圍，陳設、搭建包括部落、漢人聚落超過十個場景，動員超過6000人次演員，「每個演出者都充滿才華」，謝謝潘孟安縣長及縣府團隊的大力支援，是讓他完成《斯卡羅》的重要幕後推手。

與會演員都表示，拍攝過程雖辛苦，卻是人生中非常難忘的回憶。不只是表演上的收穫，更重要的是，讓臺灣人真正認識自己的歷史，找回土地上的故事。

另分享會上也特別感念已故的大股頭-查馬克˙法拉屋樂，潘縣長說「他是守護部落文化的勇士」一生致力於傳承排灣文化的精神，也透過卓杞篤這角色傳達給更多的人。曹瑞原形容「拍戲現場馬克老師展現出的氣場、態度，帶給他很大的力量，是一個很好很棒的原住民表率。」

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