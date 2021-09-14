5連霸女議員泛藍變白任民眾黨主委　她曝2度和柯P見面是關鍵

▲民眾黨立委高虹安與議員張雪如相見歡。（圖／張雪如提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

縣市長大選即將在明(2022)年開打，民眾黨不分區立委高虹安日前到彰化找5連霸議員張雪如加入，出任彰化縣的黨部主委一職，張雪如今天證實確實已經加入台灣民眾黨，感謝大家的關注，但目前仍在學習中。

張雪如指出，目前正與一群有錢出錢、有力出力的社會志工，積極籌辦的「快樂天堂基金會」，即將在10/2成立，這是一個幫助受虐婦女、兒童，最重要的工作是「孤寡清貧善終計畫」，雪如20年來最大的心願與志業，就是協助無力殮葬的家庭的善終服務，基金會的成立是雪如目前的第一要務。

「快樂天堂基金會」的成立，感謝一路以來，有彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、消防局長邱聰佳、社會處長王蘭心、前彰化縣警局長許錫榮、前教育處長陳逸玲的協助，還有一群來自全台各地各階層、發自內心從事公益的社會志工共同籌辦，由於善終計劃政策與規劃，未來需要中央更大的支持，方得以圓滿達成。

張雪如表示，因為主席柯文哲兩度親自見面，高虹安也三度深談，不僅讓雪如看到民眾黨想要改變台灣、讓台灣更好，也讓她看到民眾黨積極從事公益的理念相同，尤其在專業拯救受虐婦女及照顧弱勢，希望能與民眾黨結合推展至全台，因此，在「快樂天堂基金會」成立且穩定之後，才會正式投入黨部運作與黨務工作。

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