朱立倫拋設代表處重建台美關係　張亞中尋求海外僑胞遊說參眾議院

▲國民黨黨主席網路直播辯論，張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席4位候選人今（18日）登上辯論擂台，全程由網路直播。提問階段部分，美國德州州立大學副教授翁履中提問，如何改善台美關係，要如何建立管道有哪些務實做法。對此，朱立倫表示上任後一定要設駐美代表處，張亞中則表示會尋求優秀的海外僑胞，協助遊說美方參眾議院。

朱立倫說，台美關係跟兩岸關係一樣很重要，上任後會要求要設駐美代表處，因為華府充滿民進黨聲音汙衊台灣跟國民黨，要讓美國知道國民黨是和平締造者，不會破壞區域和平，走向求同存異。

朱立倫提到，要和美國經貿政治關係保持聯繫，不管是學界、政界都需要更多溝通了解，僑界也從美國做起，和世界各國關係都要保持良好，不能讓大家誤以為我們一面倒，若只有親中遠美、親美遠中都不是，要做好平衡，讓台灣利益獲得最高。

張亞中一開始回應時先向朱立倫喊話，「我不是生氣我是做獅子吼！當頭棒喝，你批評另一同志極統極端會搞分裂這不應該」。他表示，台灣跟美國的關係一定要平等，不是叫我吃萊豬、買武器就要做，「我當主席，我絕對平等交往。」

張亞中表示，與美國的關係會都過官方AIT，因為設代表處費用太高，還有透過海外華僑，委託華府各州優秀傑出的黨員，同時也要是美國公民，由他代表遊說參、眾議院工作，這會是無給職，他們一定會非常樂意，而設代表處不是在野黨的事，要如何用海外僑胞為國民黨做事才是正途。

辯論會現場抽籤決定發言順序，依序為江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。辯論會橋段包括，政見表達、辛辣提問、媒體人提問，中場休息後繼續進行針鋒相對，接下來接受觀眾Call in，最後則是真心話時間。

▼國民黨黨主席網路直播辯論會，朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

