國民黨改名「台灣國民黨」？　張亞中：拿掉中國是斷了我們的根

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國民黨主席選舉前黃金週末，國民黨主席候選人張亞中、朱立倫等人18日在一場網路辯論上，對於中國國民黨改名議題，張亞中說「如果把中國拿掉是斷了我們的根」，但若黨內有歧異可以公投，朱立倫則強調，「國民黨的名字絕對不能改」。

資深媒體人彭文正在提問階段問及，對於國民黨的名稱，「中國國民黨」、「國民黨」、「台灣國民黨」3種最喜歡哪個？最不喜歡哪個？

張亞中說，對他來說只有一個選擇，就是「中國國民黨」，不過這幾年黨內有人主張不要中國兩個字改稱「國民黨」、或者改成「台灣國民黨」，他認為可推動黨內公投，如果覺得「中國國民黨」名稱不好，就用集體意志決定。

張亞中強調，中國國民黨長期以來為兩岸和平、連結、台商做大貢獻，「如果把中國那掉，是斷了我們的根」。

朱立倫則持不同意見說，「中國國民黨」名字絕對不能改，簡稱可以用「國民黨」，但全名必須堅持捍衛，而改名「台灣國民黨」他絕對反對，此舉恐讓民眾覺得國民黨斷了兩岸的連結。

朱立倫也說，應該捍衛中華民國史觀，不要再讓民進黨操弄文化台獨，讓台灣人搞不清楚中華民國的史觀是什麼，強調中華民國就是「中國國民黨創建的中華民國」。

▼國民黨黨主席侯選人朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）