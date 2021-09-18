快訊／江啟臣主攻九二共識　連任就親赴陸國共會談

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席選舉將在9月25日投票，競選連任的國民黨主席江啟臣18日一場網路辯論會中表示，國民黨必須以九二共識重啟兩岸契機，真槍實彈坐下來與中國大陸談判，倘若他連任黨主席，將親赴對岸展開國共高層會談。

江啟臣表示， 中國國民黨應該回歸戰鬥，過去10年來民進黨「反中義和團」用民粹說法，讓老闆姓難以做出正確的判斷，疫苗、鳳梨、九二共識都是如此，但台灣已經沒有本錢再這樣惡搞，必須回歸理性、真實、說真話，否則會全部輸光光，國民黨如果再不戰鬥，開口閉口承擔卻不願意一起奮鬥，淪為「內鬥藍」，就不用談2022和2024。

針對兩岸論述，江啟臣說，2008、2012年前總統馬英九以九二共識打趴民進黨，2018年高雄市前市長韓國瑜「貨出去、人進來」贏了高雄，面對民進黨鋪天蓋地把九二共識洗成「一國兩制」，國民黨一定要力挽狂濫，反制罷凌，國民黨必須以九二共識來重啟兩岸契機。

江啟臣表示，「中共其實就在我們旁邊，我們沒辦法忽視，我們要想辦法跟他共存」，與其講說誰親中賣台、誰是美國線民，倒不如真槍實彈找老共坐下來談、好好的談，倘若他連任黨主席，絕對願意親赴大陸展開國共高層會談。

江啟臣說，國民黨要透過網路勝選，他已經組建網路戰鬥團隊，且「攘外前必須先安內」，所以要個公平的初選制度。