秋節連假天九牌賭場正欲開賭　永康警扮情侶攻堅破獲

▲台南市永康分局在中秋連假首日，破獲天九牌職業賭場查獲23人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一處民宅夜間燈火通明，賭客載送陸續湧入，街坊鄰居以為是中秋假期聚會，未料竟是天九牌職業賭場深夜開張，生意興隆，永康警扮情侶突發起攻堅，把風人員被警方突襲行動嚇傻了，賭客被警方包圍一舉成擒送辦。



永康分局18日凌晨3時許在永康區永二街破獲天九牌職業賭場，逮捕蔡姓負責人兼莊家、謝姓屋主、黃姓把風1人及賭客共23人，現場查扣抽頭金新台幣5000元、賭資23800元及天九牌等證物。





警方指出，這職業賭場位處狹窄巷弄民宅，蒐證人員為了躲避賭場把風人員，提前於賭場開張前數小時即躲窩坐於附近公寓頂樓監視，並派出女警與男警假扮情侶，引開把風人員視線，進而查獲這場23人職業賭場。



這職業賭場陸續營運多日，17日晚上利用中秋節連假前深夜開張，經警方縝密的規劃及假扮情侶的女警攻堅中喝令把風人員「不准動」時，嚇得不知所措，殊不知眼前情侶竟是警察！把玩正高興的眾賭客被嚇傻地無處可逃，只能束手就擒。

該賭場室內空間狹小，賭客們無視防疫規定聚集其中，彼此比鄰而坐，雖有配戴口罩，且社交距離明顯未達1.5公尺，警方查緝時不敢大意，一一對在場之犯嫌等人施以手部酒精消毒、量測體溫並發放口罩，不讓賭場成為疫情傳播處所。警方訊後，依賭博罪嫌送辦蔡姓負責人、謝姓屋主及黃姓把風1人，其他20名賭客依社會秩序維護法裁處。

永康分局表示，近期全民正防範新冠肺炎Delta變種病毒擴散，本案多人群聚未保持社交距離不僅觸法，還可能成為防疫破口且危害社會治安，本分局中秋假期期間對於維護治安及防疫工作絕不鬆懈，並將持續加強查緝各類違法行為。

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