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疫情衝擊創世逾8成小額捐款　台電贈台中分院4萬汰換設備

▲▼疫情衝擊創世逾8成小額捐款，台電中秋捐台中分院4萬汰換老舊設備。（圖／台電提供）

▲疫情衝擊創世逾8成小額捐款，台電中秋捐台中分院4萬汰換老舊設備。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情持續延燒，許多行業面臨無薪假、歇業，部份捐助人也不再定期定額捐助專門照顧植物人的創世基金會，成立逾30年的創世台中分院，院內諸多設備都已老舊，適逢中秋佳節前夕，台電台中區處長黃明舜9日把區處同仁及志工的愛心捐款4萬元捐給台中分院，希望讓台中分院的30名植物人朋友，擁有較為舒適及優良的安養環境。

▲▼疫情衝擊創世逾8成小額捐款，台電中秋捐台中分院4萬汰換老舊設備。（圖／台電提供）

創世台中院區院長陳韋龍表示，受到疫情影響，部分捐助人表明因經濟因素，暫停定期定額捐款；也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置於店內的發票箱；再加上大小義賣、園遊會活動都停辦，民眾出門消費的機會也銳減，使得創世一直以來仰賴的募捐發票大幅減少，8成以上的社會小額捐款也跟著減少。

▲▼疫情衝擊創世逾8成小額捐款，台電中秋捐台中分院4萬汰換老舊設備。（圖／台電提供）

黃明舜說，台中區處常年提供場地供創世基金會放置發票捐贈箱，也曾協助添購病床、發動同仁募款購買尿布、奶粉等物資給植物人，今年聽聞創世台中院區設院已達30年，因此集資4萬元，希望號召社會大眾一同為創世台中分院修繕環境、改善設備，讓在院內安養的植物人朋友，以及在院內從事照護工作的志工服務人員，能夠在一個物資充足，整潔舒適的環境中安心養護。

創世台中分院設院已超過30年，始終抱持著「照顧一位植物人，就等於照顧一個家庭」的中心理念，累計至今已協助近300名植物人及其家庭度過難關，目前院內也持續安養30名院民，但因創院已久，諸多設備已老舊，亟需社會大眾共同關懷及協助，讓其服務得以延續。

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