善警查獲天九牌職業賭場逮29人　全力防堵疫情破口

▲台南市警善化分局警方，攻堅破門查獲天九牌職業大賭場，查獲吳姓主嫌等29人，起獲天九牌、號碼牌、骰子、抽頭金等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局偵查隊於9日晚上接獲情資，有幫派分子趁疫情趨緩，已開始營賭維生，善化分局長歐祖明獲知後，為避免防疫出現破口，並徹底打擊黑道幫派，立即指示偵查隊成立專案小組，於10日凌晨攻堅破門查獲天九牌職業賭場，緝獲吳姓主嫌等29人，偵訊後各依依賭博罪嫌及社維法送辦及送衛生局裁罰。

警方指出，專案小組深入布線得知該賭場皆短期而到處流竄，經派員跟監後查知確定落腳處為鐵皮工廠，於10日凌晨攻堅破門衝入賭場，當場查獲吳姓犯嫌等29人以天九牌賭博財物，並查扣賭具天九牌、號碼牌、骰子、抽頭金等證物，全案偵訊後將吳姓犯嫌以賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。另28名賭客均依違反社會秩序維護法裁處最高罰鍰，現仍為第二級疫情警戒期間，該群聚賭博之不法行為，另依違反傳染病防治法函請台南市衛生局裁罰。

善化警分局長歐祖明表示，防疫作為不容鬆懈，警方絕對會持續嚴查群聚之賭博行為，請市民切勿以身試法，並落實相關防疫規定，本流動職業大賭場是否有黑道幫派介入，將深入追查幕後主持、金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」之任務目標，並同時呼籲，民眾若發現周遭有可疑群聚現象，可能影響防疫造成破口，請立即打110報案專線或逕向轄區分駐、派出所聯繫，警方將立即派員查處嚴辦。

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