永康文創園區公2公園完工　建構遊憩「綠三角」！

▲公2公園，與小橋公園、永康市立圖書館總館旁的閱之森兒童特色公園串連，建構起動靜皆宜的遊憩綠三角，成為新觀光休憩亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南永康區陸軍砲兵學校遷移重劃開發文創園區，工務局配合開闢位於東橋十二街的公2公園，今年編列1050萬元預算近日完工，將原本雜草叢生的荒涼景象，打造成清新怡人綠色生態環境，並與小橋公園、永康市立圖書館總館旁的閱之森兒童特色公園串連，建構起動靜皆宜的遊憩綠三角，成為新觀光休憩亮點。

工務局表示，永康區隨著陸軍砲兵學校遷移重劃，鄰近集合式大樓住宅興起，市警局永康分局、消防局大橋分隊、大橋國中及永康總圖等建設皆已陸續完成，尤其永康總圖的興建，為文創園區的規劃掀起第一波熱潮。因為住宅、人潮帶來的生活品質提升需求，工務局規劃開闢重劃區旁原本雜草叢生、成為民眾居安死角的公2公園。

工務局表示，公2公園面積為0.59公頃，設計考量周邊既有公園遊憩設施及園區環境資源，為避免重覆設置兒童遊戲等周邊環境既存的設施，將公園定位為全年齡層居民步行易達的無障礙輕遊漫步，且保留既有喬木，配合設計為在地特色的社區鄰里公園。

園區盡量採行環境減法方式設計，導入景觀入口意象牆、休憩棚架、環狀休憩散步道等，滿足民眾休憩、體驗基本設施及綠美化的環境，期許為城市發展中增添一處環境調合空間，也能使民眾能輕遊漫步於鳥語花香間的都會叢林後花園。

另對該區域住戶反映出現許多毛毛蟲，十分困擾；工務局經現場查看表示，因該地區土壤較為潮濕，因此出現的是馬陸蟲，10日已委請廠商前往撒藥處理，請民眾不用擔心。

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