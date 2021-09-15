防疫不亂跑工作輕鬆找　永康就服職缺逾2千上看10萬元

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，在中秋節的前夕推出9月線上徵才活動，超過2000個工作機會等您來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

月到中秋分外圓，中秋節是中國人重的節日，代表團圓美滿，因防疫很多人無法團聚，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為了讓民眾安心在家，在中秋節的前夕推出「月圓人圓工作圓．安心求職展笑顏」9月線上徵才活動，超過2000個工作機會，月薪上看10萬元。

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永康就業中心表示，目前南科及永康都有多家廠商缺人，9月份線上徵才廠商有富邦媒體科技（富邦MOMO）、迦賢塗裝、將寶實業、台灣康肯環保設備、梅瑞實業、新永安有線電視、好帝一食品、國邦化學、大亞電線電纜、台南紡織、岱稜科技、洋基工程、堤維西交通、期美科技、家福（家樂福）、宏佳騰動力科技、桂盟企業、遠鼎台南分公司 (台南遠東香格里拉)、旭暉應用材料、永裕塑膠、艾杰旭顯示玻璃、台灣積體電路、台灣昭和電工半導體材料、宏捷科技、聯華電子、緯穎科技台南分公司、直得科技、南茂科技，集結28家廠商，涵蓋科技、傳統、製造、服務餐飲等，直得科技更提供月薪上看10萬元之職缺，本次活動約5成職超過30K，活動時間自9月13日至24日，活動網址https://reurl.cc/.ZjnX5Q，請民眾防疫在家動手指，快速安全的找工作。

另外因應南部疫情較趨緩，永康就業中心辦理微解封後第一場實體小型徵才活動，活動時間9月24日（五）下午14時至16時於永康就服中心2樓多功能教室，需求人數169人，參加廠商有台灣穗高工業 (永科廠)、統一實業、奇菱科技、台灣杉化、台灣比菲多台南分公司，請參加的民眾務必做好防疫，配戴口罩保持安全距離，活動當日並有人數的管控。相關活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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