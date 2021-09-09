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賭場口角！他掏槍耍帥拍桌竟走火　無辜旁觀者肚子中彈

▲▼男子在賭場掏槍拍桌，結果走火傷人。（圖／民眾提供）

▲男子掏槍拍桌，結果槍枝走火打到人，向警方自首。（民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

洪姓男子凌晨到西屯區一處汽車美容店要賭博，卻因細故跟在場的方姓男子口角爭執，他學電影掏出手槍帥氣拍桌，結果槍枝竟走火打到旁觀的鄭姓男子，肚子當場出現一個洞，幸好送醫急救後無生命危險。台中地檢署偵結，依過失傷害等罪嫌將洪男起訴，並建請加重其刑。

起訴書指出，洪姓男子今年6月25日凌晨到西屯區福雅路某汽車美容店要賭博，在包廂喝酒後跟綽號阿浚的方姓男子發生口角後，他竟從身上拿出一把改造手槍，直接往桌上拍打下去。結果因為槍枝已上膛，拍下去一震竟然槍枝走火擊發子彈，打到旁觀但不認識雙方的鄭姓男子右腹部，子彈貫穿。

▲▼男子在賭場掏槍拍桌，結果走火傷人。（圖／民眾提供）

▲▼洪男自首，帶警方到住處花圃起出手槍。（圖／民眾提供）

▲▼男子在賭場掏槍拍桌，結果走火傷人。（圖／民眾提供）

鄭的友人連忙載他到國軍803醫院急救，洪男也尾隨陪同到醫院。離開醫院後，他將槍彈藏放在他住處外花圃中，當天下午前往太平分局投案，警方也搜出1槍1彈殼，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

洪男坦認犯行，但否認是故意傷人，槍彈則是去年12月已故謝姓友人交給他保管的。

檢察官偵結，認為洪男是過失傷人，最後依過失傷害、槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴。由於洪男5年內再犯有期徒刑以上之罪，屬累犯，建請法院加重其刑。賭場部分，警方日前也前往搜索，並移送7人，全案目前仍在偵辦中。

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