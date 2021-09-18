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最佳損友！嫩男出借存簿還幫錢　真相讓他大驚呆

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名無業的陳姓男子，將銀行的存摺帳號借給友人使用，不料卻被友人利用成為詐騙集團匯款帳戶，他還幫領46萬元，卻完全不知帳戶已被列為詐騙警示帳戶，直到日前因不能領錢跑到銀行櫃檯詢問時，被員警告知他已淪為詐騙車手，當場一臉呆滯、不發一語，全案依詐欺罪送辦。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳男把銀行帳戶給友人匯款用還幫領錢，最後淪為詐騙集團車手遭逮。（圖／記者吳世龍翻攝）

住在前鎮區20歲無業的陳姓男子，8月9日接獲洪姓友人來電表示，因自己的銀行存摺不能使用，要向他借給一個銀行帳號作為匯款轉帳，並還告知他說，若有款項匯入時再請他幫忙提領，陳男不疑有他，就把一個的銀行帳號以訊息的方式提供給洪男。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲銀行行員向警方表示陳男的帳戶為警示帳戶。（圖／記者吳世龍翻攝）

8月18日那天，經洪男通知有3筆款項入帳，陳男立刻前往銀行提領46萬元後，隨即將款項全數拿到鳳山區交付給洪男的朋友，還賺到1000元的車馬費。但他卻毫不知情，自己的銀行帳號已被警方列為警示帳戶。

直到9月15日，陳男前往前鎮區保泰路上的一家銀行ATM提款時，發現無法領錢覺得怪異，便進入銀行內詢問行員原因，行員發現陳男帳戶為警示帳戶，立刻通報轄區瑞隆派出所處理。員警到場後，告知陳男已淪為詐騙車手，當場他一臉呆滯、不發一語，偵訊後依詐欺罪送辦並追緝其他共犯。

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