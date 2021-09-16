美國妹想來台「請假要用錢買」　他急匯1100美元...險成火山孝子

▲林姓老翁在網路認識在美國工作的女網友，對方以要來台陪他為由，因公司請假要花錢，要求匯款美金所幸被警方及時阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓老翁日前落入詐騙圈套，一名自稱在美國工作的女網友，以要來台找他遊玩為由，因公司請假要用錢購買，要求老翁匯款1100多元美金到指定帳戶，被郵局人員發覺有異報警處理。警方到場了解後，當面告訴他說，這就是典型的詐騙手法，老翁不信還反問：「哪有詐騙只騙這種小錢的呢？」警方只好再列舉多起詐騙案例說明，這時他才恍然大悟，知道自己遭詐騙。

這名遭騙的77歲林姓老翁，14日下午3點左右前往新興區的中正路郵局，準備匯款1100多元美金到海外帳戶，郵局人員驚覺有異，懷疑老翁遭人詐騙立刻通報警方前來協助。中山路派出所員警到場詢問老翁匯款原因時，他說自己日前透過網路認識一名在美國工作的女網友，該名女子以要來台灣找他遊玩為由，因公司請假需要用錢購買，而她自己不夠錢，便要求老翁匯款1100多元美金到指定帳戶內幫她。

員警聽聞後，當下告訴老翁，這就是典型的詐騙手法，還說，在美國工作怎麼可能會有花錢買請假的事情？這時老翁還反問員警說：「哪有詐騙只騙這種小錢的呢？」警方只好再列舉多起詐騙案例說明，這時他才恍然大悟，知道自己遭詐騙，取消匯款念頭。

►「時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

陌生男主動加好友自稱同鄉 高雄女險遭情緒勒索匯10萬

他深夜送月餅被攔查變「母雞抖」 盒裡「加料」漏餡