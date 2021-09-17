越南進口快篩「唾液」就能測病毒　男送200劑給學校慘了！

▲鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮一名鍾姓男子(43歲)自行從越南進口快篩檢測試劑，並將其中200劑捐給1間學校，雲林地檢署檢調今（17）日上午於鍾男住處、受贈學校進行搜索，共追回365劑，鍾男訊後依違《醫療器材管理法》，以3萬元具保候傳，並限制住居。

▲西螺鎮鍾男姓男子以國外分公司名義，自越南進口未經核准之新型冠狀病毒快篩試劑共400 劑。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，雲林地檢署於8月間接獲舉報，市面上有未經核准之快篩試劑流竄，立即指派檢察官黃立夫分案調查，查出西螺鎮鍾男姓男子以國外分公司名義，自越南進口未經核准之新型冠狀病毒快篩試劑共400劑，疑對外販售、供應，其中也捐贈200劑給雲林某學校教職員使用。

▲該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准，仍可能產生錯誤檢測結果，造成民眾對自身是否染疫之認知錯誤。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳文城表示，專案小組今日向法院聲請搜索票獲准，前往鍾男位於西螺鎮2處處所搜索，起出175劑快篩試劑，又從其捐贈學校追回190劑未使用試劑，並將鍾男約談到案。吳文城說明，鍾男坦承自國外進口這批試劑，但否認有販售情況，鍾男涉嫌違反醫療器材管理法，訊後以3萬元具保候傳，並限制住居。

吳文城說，該快篩試劑品牌為HOPEGEN，名稱COVID-19 Antigen Rapid Test Kit(colloidal gold)，鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准，仍可能產生錯誤檢測結果，造成民眾對自身是否染疫之認知錯誤，甚至造成防疫破口，檢調將繼續清查有無其他相關產品流入市面。

▲該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准，仍可能產生錯誤檢測結果，造成民眾對自身是否染疫之認知錯誤。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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