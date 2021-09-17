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慈濟斗六門診中心旁火警延燒店面　濃煙駭人！院方急疏散

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林路慈濟斗六門診中心旁Lanew皮鞋店今（17）日發生火警，雲林縣消防局12時04分獲報，派遣六個消防分隊前往搶救，火勢延燒波及相鄰床墊門市工廠，並濃煙漫延到慈濟醫院旁私人藥局，醫院緊急疏散醫院病人，無人受困、受傷，目前全力搶救中。

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

火警發生於雲林路三段慈濟醫院斗六門診中心旁，從Lanew皮鞋店後側倉庫、床墊工廠延燒至醫院旁藥局，竄出濃煙，警報器大響，醫院趕緊疏散住院病人，警消封閉附近道路。

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，據報為皮鞋鞋店後方抽水馬達起火，延燒至隔壁床墊工廠及藥局，現場人員回報濃煙相當大，無人員受困，出動各式消防車輛16台、消防人員29人，於12時33分火勢控制，鞋店門市雖未損但已面目全非，後方兩座倉庫不少存貨也燒毀，詳細起火原因尚待調查釐清。

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈濟斗六門診中心緊鄰隔壁私人藥局，家情況一度危急 ，院方緊急疏散館內人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，延燒兩旁店家情況一度危急 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈濟斗六門診中心旁皮鞋店後方火警，濃煙竄天悶燒、火勢蔓延，波及兩旁店家情況一度危急 。（圖／民眾提供）

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