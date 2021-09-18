戰到死贏回高雄！　張亞中要找最強候選人「我跪也要把他跪出來」

▲國民黨主席參選人張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金週，18日在高雄舉辦政見會，孫文學校總校長張亞中以「黨如何再贏回高雄」為題進行政見發表。他提及，要贏回高雄就要先摧毀民進黨的根基，也就是民進黨的理念、靈魂，「就算戰到死也要攻進去」，他也宣示將替高雄找出最強的候選人參戰，「我跪也要把他跪出來！」

張亞中表示，2018年韓國瑜當選高雄市長，路平了、燈亮了、水溝也通了，高雄人民的希望來了，這是何等美麗的光景，為什麼這麼難得到的高雄，這麼輕鬆就失掉了？高雄真的是民進黨的銅牆鐵壁嗎？

張亞中表示，高雄是一個巨大堡壘，民進黨盤據了20多年，所有資源、人脈都是民進黨的，要打下這個堡壘就必須要把根基摧毀，而民進黨的根基就是理念、論述、靈魂，因此，接下來的選舉將有兩條路線，除了地方路線找出最強候選人外，更重要的是黨中央角色，要與民進黨進行路線對決，這不只為了高雄，也是為了其他的地方選舉。

談到人選，張亞中喊話，國民黨從來不缺人選，缺的是一個大公無私的領導人，「我如果當黨主席，我會把拿下高雄當成我在地方選舉中最重要的任務，我就算戰到死，也必須把高雄當成最重要的碉堡，我要攻進去！」

張亞中說，中央方面他會做好思想戰鬥工作，站在第一線給民進黨痛擊，他會去找出最強候選人，「我跪也要把他跪出來！」他高呼，高雄這場戰役國民黨務必要戰，調動國民黨的所有力量一定要贏，「我有這個決心，高雄這個地方一定要贏回黨權，集全黨力量，絕不放棄高雄。」