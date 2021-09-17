鍾小平疾呼「韓粉犯傻」張亞中會自己選總統　劉寶傑笑：嚇成這樣

▲劉寶傑對於張亞中民調領先的現象，笑鍾小平「嚇成這個樣子」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨黨主席候選人張亞中在辯論之後，聲勢扶搖之上，外界普遍認為張亞中接收了韓粉，才能短時間內人氣大爆發。對此前台北市議員鍾小平在新聞節目《關鍵時刻》上呼籲韓粉別犯傻，張亞中選上主席之後，他就會自己選總統。這番言論讓主持人劉寶傑當場大笑。

鍾小平分析表示，如果今天投票，還是朱立倫會贏，張亞中30%、朱立倫27%、江啟臣12%，還有25%沒表態，朱立倫可能還略佔上風，全台灣只有400個投票所，誰有能力載人去投票，就是很重要的一件事，民調高是一件事，投票蓋章下去是另一件事，但是張亞中的30%是顯性的，如果增長到40%，他就當選了。

▲鍾小平認為張亞中會自己選總統。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



鍾小平指出，「韓粉犯傻」，雖然有「主席張亞中」、「總統韓國瑜」的口號，但是張亞中如果選上主席，他就自己選了，韓國瑜就退休了，「他還讓你韓國瑜選總統？」，所以韓粉「別犯傻」，含淚一定要支持朱立倫，這是很重要的大概念。

劉寶傑提問說，但是張亞中支持者認為，「我回到了國民黨的正統，回到了孫文，回到了，回到了三民主義啊」。

鍾小平當場駁斥，張亞中是三民主義跟孫文的叛徒！張亞中主張和統，把台灣變成中國的一部分，中華民國就滅亡了，「你還是三民主義的信徒嗎？是這樣談的嗎？當然是孫中山的叛徒嘛！」

▲鍾小平認為，張亞中是孫文的叛徒。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



鍾小平強調，只有支持維持現狀，捍衛中華民國的尊嚴才是信徒嘛！這是關鍵！

劉寶傑又問，現在在基層，那麼風向到底如何？那個風為什麼讓你嚇成這個樣子？

鍾小平分析，今天發生了驚天動地的變化，（國民黨籍）縣市長都睡不著覺了，如果張亞中當選的話，有人認為蔣萬安會落選，「我跟你講，蔣萬安不會出來選了，蔣萬安敢選？我宣布陳時中當選了」。

鍾小平繼續分析，江啟臣只能開出5%的選票，所以非張亞中陣營「棄江保朱救老K」支持朱立倫的人就這麼簡單。

劉寶傑笑，「我都看到你的亡黨感出來了！」

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