關鍵倒數9天！趙少康首度表態挺朱立倫　連線高雄造勢喊加油

▲朱立倫南下高雄造勢，現場視訊趙少康。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨將於25日進行黨主席改選，主席候選人朱立倫今（16）日南下高雄舉辦「國民黨員高雄挺朱造勢大會師」，現場連線號召成立「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康，趙表示，不管誰當黨主席，戰鬥藍都會跟他合作，一定會做國民黨中流砥柱；至於此場視訊連線就代表支持朱立倫？他則說「今天連線就是表態」。

▲朱立倫南下高雄，連勝文也陪同催票，現場視訊連線趙少康。（圖／記者賴文萱攝）

朱立倫今南下高雄造勢表示，現在壓力很大，國民黨是要越來越強、越來越大，將來以後有機會贏回來，還是要一切歸零重新開始？關鍵就在這幾天。他說，現在國民黨正走到關鍵時刻，如果國民黨被定義為紅統黨就沒救了，因此只能是正藍，永遠希望兩岸和平，永遠希望能夠讓美國好朋友信任我們，但也跟北京大陸友好和平的往來。

朱立倫說，還有9天，可以對國民黨恨鐵不成鋼，但絕不能走極端讓國民黨陷入困境，強烈呼籲國民黨員該出來投票就出來，一定要團結才能打敗民進黨，且沒有2022就沒有2024，一定要戰鬥到成為必勝藍，否則9/25就會看到民進黨滿街放鞭炮。

▲趙少康視訊連線朱立倫稱「今天連線就是表態」。（圖／記者賴文萱攝）

另一方面，先前傳出趙少康與江啟臣組「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫風聲，今天朱立倫也特別連線趙少康進行視訊對話。趙少康表示，這次黨主席選舉有4位候選人，尤其處境艱難的時候，還有4位要參選是好事，但現在黨主席不好做，尤其最重要的2022怎麼選？誰來帶？對新任黨主席來說都是很高難度的議題。

趙少康說，如果2022打輸了，2024還能怎麼選？離國民黨主席選舉還剩9天，真的不要讓人看笑話，不能親痛仇快。他強調，不管誰當黨主席，戰鬥藍都會跟他合作，一定會做國民黨中流砥柱，選後也會跟大家一起促進黨內團結，持續戰鬥精神。

外界好奇，今天連線朱立倫是否代表國民黨黨主席將支持他？趙少康則回覆，「今天連線就是表態」。現場一片拍手叫好，最後他也高喊朱立倫加油，結束視訊連縣。