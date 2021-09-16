▲國民黨主席候選人卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人激戰！張亞中因多次言論攻擊對手朱立倫，遭黨內選監委員會決議移送考紀會，後在朱立倫、江啟臣發聲表達不認同後撤回決議，前國民黨立委邱毅表示，雖然國民黨中央撤回決議，但整體事件並未完結，「毀張計劃」還在持續進行中，「曾永權是關鍵人物、朱立倫是這些人共主。」

對於張亞中差點被移送考紀會，邱毅16日在臉書發文指出，幕後黑手就是前總統李登輝留在黨內的餘孽，也就是張亞中信誓旦旦要清除的李登輝遺毒，「這些人磐據黨的核心，個個位居要津，他們怎可容忍張亞中出頭，損及他們的既得利益。」

邱毅表示，這些人想借此討好朱立倫，建立擁戴新主之功，於是「剷除張亞中，嫁禍江啓臣」的戲碼便上演了，「只不過這批李登輝遺孽在黨內享受慣了，早已腐朽不堪，結果把戲給演爛了，引起外界惡評，反而拉高張亞中氣勢！」

邱毅指出，因為這件事朱立倫也惹了一身腥，只好出來冒充好人，要黨中央收回成命。但這齣「捉放張亞中」的奸人鬼三流戲，在現今社會哪還騙得了人，「朱立倫還是大受傷、大失血，看來張亞中真要超車達陣了。」

邱毅表示，經過這麼一折騰，李登輝遺孽的狐狸尾巴藏不住了，選監小組召集人曾永權是關鍵人物，而朱立倫就是這群人擁戴的共主。面對危機四伏的選情，「毀張計劃」不會停止，反而會更積極運作下波行動，「對他們來説，這不但是既得利益的延續之戰，也是生死存亡的鬥爭！」