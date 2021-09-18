酒駕被逮簽名「蔡英文」　她怒對警大吼：我是本人！下場曝

▲台北一名林姓女子去年酒駕自撞，被測出酒測值高達每公升0.56毫克，事後更還在酒測表上簽署「蔡英文」。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台北報導

林姓女子去年9月凌晨，酒駕騎車自撞停在路邊的轎車後受傷，事後被驗出其酒測值高達每公升0.56毫克，而林女不但不願意配合警方，還在酒測紀錄表上簽下「蔡英文」，堅稱「我就是蔡英文！」。士林地院審理後，除依公共危險罪，判其有期徒刑3月外，還依偽造署押罪，判其有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

林姓女子去年9月凌晨1時許，酒後騎車上路卻自撞路旁的轎車，在救護車的協助下抵達醫院救治，員警也獲報前往處理，並依法對其進行酒測，這一測，未料林女的酒測值居然高達每公升0.56毫克。員警依法請林女在酒測紀錄表上簽名畫押，但林女非但不願意配合，還在上面簽屬「蔡英文」，更向員警堅稱自己就是蔡英文本人，「我是蔡英文！」。

訊據時，林女坦承確實有發生車禍並簽下蔡英文的名字，但堅稱未有任何公共危險或偽造署押的犯行，強調自己沒有酒駕，只是因為不滿先前員警處理她和鄰居糾紛事件的態度，所以才會在酒測表上簽下「蔡英文」，以表達不滿。

林女在庭審時還向法官辯稱，會在酒測表上簽下「蔡英文」的原因，只是因為以為簽下總統的名字，總統就會出面幫忙處理。但也因此讓法官認定林女未經本人授權或同意，就擅自在酒測表上簽屬「蔡英文」的簽名，足以產生損害對於蔡英文和警察機關對於犯罪偵查的正確性甚名。

士林地院審理後指出，林女雖然堅稱自己並未酒駕，但員警對其酒測後，測得其酒精濃度高達每公升0.56毫克，在接受施測時，林女還一次就成功，因此不採信林女的證詞。法官也透露，至於林女表示，先前和鄰居發生糾紛，不滿員警的處理方式，也應循正當合法方式尋求解決，並無在酒測表上簽屬他人姓名的必要。

此外，林女還被法官發現，早已有酒駕紀錄，顯見其未記取教訓，仍心存僥倖，被抓到還偽簽姓名，試圖蒙混過關，難認其犯後已有悔意，衡量其智識與經濟程度後，除依公共危險罪判其有期徒刑3月外，也依偽造署押罪，判其有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金，以1000元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



洗車驚見妻嬌喊「不准弄到裡面」 夫綠炸怒告！卻因這原因吞敗



偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師裝針孔連拍5個月 二審判更重



父母敬神明她淪性奴2年 裸身祭改性侵拍裸照！3少女受害30次