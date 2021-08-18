　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩防疫警戒降級，台北市警局17日規劃全台北市進行全市酒駕攔查括檢勤務，結果有輛白色廂型車晚間行經台北市辛亥路復興南路口前、北市警方架設的酒測攔檢點，警員上前盤查要求停車、這輛廂型車卻直接右切加速逃逸；事後警方根據蒐證畫面調閱車籍資料找到車主，並依違反道交處罰條例拒檢祭出18萬重罰，並可依法扣車。

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

17日晚間22時54分左右，大安警分局和平東路派出所警方根據勤務規劃、在辛亥路往復興南路方向設置酒駕攔檢點，一輛白色福斯廂型車行經攔檢點，警方依法攔停，該車卻未像前車搖下車窗接受警員檢視，直接踩油門右轉逃離警方盤查，過程還撞到警方攔檢點擺設的交通錐，所幸並無警員受傷。

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：駕駛危險拒檢並轉彎加速逃離行為，已經違反〈道路交通管理處罰條例〉第35條第4項第1款規定「駕駛汽車行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受檢查。」警方依法祭出酒測拒檢18萬元新台幣重罰，事後傳喚車主並通知監理單位依規定扣車。

大安警方證實，已掌握拒檢逃逸車主身分，將依法製單告發，警方也藉此案例呼籲民眾切莫飲酒後上路以免觸法，並請民眾配合警方值勤接受攔檢，駕駛拒檢逃離警方酒測攔檢點，初犯將可處新台幣18萬元罰鍰，並可查扣保管車輛、駕駛更將吊銷駕照、須接受道路交通安全講習。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
快訊／定延全面暫停活動！　JYP：跟TWICE談過
獨／媽喊都不理！醫從4歲童耳內拉出「1元硬幣耳屎」　全場嚇壞
快訊／莒光號台中沙鹿平交道撞死行人！　性別無法辨識
快訊／印度返台高雄女20足跡曝！活動力驚人　星巴克麥當勞入列
強擄12歲女配婚塔利班！阿富汗裔女模淚訴：家人逃不出來
20歲↑年輕人可以打高端！開放1小時8.2萬人完成預約
快訊／高雄女印度返台3個月PCR轉陽！已打過AZ　緊急匡列2
天兵媽殺「病死雞」加菜煮咖哩　2幼子中毒亡
快訊／塔利班戰士向人群開槍！阿富汗第5大城爆衝突　至少2死1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／行人「侵入軌道」撞上慘死！莒光號平交道事故　身分待查

他想跨雙黃線超車被騎士叭　下車亮西瓜刀！秒遭大力金剛指鎖喉

醉男地檢署繳罰款拒實名制　辱罵拉扯法警！當場被制伏

壯男遭酒友打死棄屍　家屬苦等2周聞噩耗痛心：兇手不只一人

溫泉旅館滑倒「近2年無法工作」　港女求償6144萬結果出爐

快訊／台南1歲童幼兒園午睡叫不醒！「臉色發白」送醫搶救不治

聯結車夜衝掉石塊　女騎士摔車噴飛！頭撞路樹+人行道邊緣慘死

快訊／台南某幼兒園1歲男童午睡叫不醒　無生命跡象送醫搶救仍宣告不治

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

快訊／行人「侵入軌道」撞上慘死！莒光號平交道事故　身分待查

他想跨雙黃線超車被騎士叭　下車亮西瓜刀！秒遭大力金剛指鎖喉

醉男地檢署繳罰款拒實名制　辱罵拉扯法警！當場被制伏

壯男遭酒友打死棄屍　家屬苦等2周聞噩耗痛心：兇手不只一人

溫泉旅館滑倒「近2年無法工作」　港女求償6144萬結果出爐

快訊／台南1歲童幼兒園午睡叫不醒！「臉色發白」送醫搶救不治

聯結車夜衝掉石塊　女騎士摔車噴飛！頭撞路樹+人行道邊緣慘死

快訊／台南某幼兒園1歲男童午睡叫不醒　無生命跡象送醫搶救仍宣告不治

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

60歲英國奶奶迷上和服！　瘋狂打扮「拍美照PO網」原因曝光

當沖降稅擬修法延3年！　稅率維持千分之1.5

養女兒7年「驚覺是兒子」！醫生一看嚇呆：這種情況要趁早治

空姐孕妻遭網猥褻：想舔尿尿的地方　護妻狂人鐵牛「高EQ曬這照」回嗆！

好奇便便怎消失！「小顆麻糬背影」坐正看媽鏟屎　畫面萌暈百萬人

桃園航空城計畫協議價購達83%！受理延至24日　建物補償291億

人口、交易減少　台南這區房價竟逆勢上漲

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動　JYP證實：跟TWICE談過

陳柏惟：若1949年沒國民黨　台灣早就獨立或成美第二大州

啊勒？小黑貓滑倒興奮到模糊　「蓮花指」外翻笑翻萬人：有聲音

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

即／1歲男童幼兒園午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

快訊／台中男「全身刀傷」倒臥血泊！

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

更多熱門

相關新聞

12歲到17歲接種疫苗時間曝！BNT、莫德納都可以選

12歲到17歲接種疫苗時間曝！BNT、莫德納都可以選

美國最新研究指出，12至17歲青少年接種新冠疫苗安全性可接受，且達到與青年相似的免疫反應。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也回應，疾管署已向食藥署提出12~17歲接種莫德納疫苗申請，下午公文就會來，後續會請專家小組研判如何運用，施打時間計畫在開學後進行。

高雄境外移入案　屏市、潮州20處足跡曝

高雄境外移入案　屏市、潮州20處足跡曝

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

即／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」　2550員工快篩

台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」　2550員工快篩

關鍵字：

大安警分局酒測攔檢重罰影音北市拒檢闖越攔檢點

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面