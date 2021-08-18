廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩防疫警戒降級，台北市警局17日規劃全台北市進行全市酒駕攔查括檢勤務，結果有輛白色廂型車晚間行經台北市辛亥路復興南路口前、北市警方架設的酒測攔檢點，警員上前盤查要求停車、這輛廂型車卻直接右切加速逃逸；事後警方根據蒐證畫面調閱車籍資料找到車主，並依違反道交處罰條例拒檢祭出18萬重罰，並可依法扣車。

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

17日晚間22時54分左右，大安警分局和平東路派出所警方根據勤務規劃、在辛亥路往復興南路方向設置酒駕攔檢點，一輛白色福斯廂型車行經攔檢點，警方依法攔停，該車卻未像前車搖下車窗接受警員檢視，直接踩油門右轉逃離警方盤查，過程還撞到警方攔檢點擺設的交通錐，所幸並無警員受傷。

▲白色廂型車駕駛遭遇酒測拒檢、還直接加速撞倒交通錐逃離遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：駕駛危險拒檢並轉彎加速逃離行為，已經違反〈道路交通管理處罰條例〉第35條第4項第1款規定「駕駛汽車行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受檢查。」警方依法祭出酒測拒檢18萬元新台幣重罰，事後傳喚車主並通知監理單位依規定扣車。

大安警方證實，已掌握拒檢逃逸車主身分，將依法製單告發，警方也藉此案例呼籲民眾切莫飲酒後上路以免觸法，並請民眾配合警方值勤接受攔檢，駕駛拒檢逃離警方酒測攔檢點，初犯將可處新台幣18萬元罰鍰，並可查扣保管車輛、駕駛更將吊銷駕照、須接受道路交通安全講習。

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