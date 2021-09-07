父母敬神明她淪性奴2年　裸身祭改性侵拍裸照！3少女受害30次

▲林姓乩童竟利用祭改、收驚等名義，對3名未成年少女至少性侵得逞30次。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名林姓男子為威信宮之乩身，卻利用信眾的信任，多次以有「生死劫」、「練功」、「祭改」等名義，以若不遵從指示將可能導致不利結果要脅，對3名少女性侵得逞至少30次，完事後還不忘拍下裸照，其中一名少女當時更僅有12歲。台南地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交罪等罪，判其應執行有期徒刑15年。

林姓男子為台南威信宮之乩身，但他卻利用3名未成年少女的家人皆為宮廟多年信徒的信任，分別對3名未成年少女小花（化名）、小芳（化名）、小莉（化名）性侵得逞至少30次。

判決書指出，林男早在2018年就已有犯行，2018年9月起，林男向小花的祖母指出小花被「煞到」，因此需要「祭改」，假藉神明上身的名義，蒙住小花的雙眼，脫下小花全身衣褲，對其性侵得逞至少20次，事後還不忘拍下小花的裸照欣賞，而林男對小花的惡行更持續長達2年之久。

沒想到2019年9月，林男盯上新目標，林男利用小芳和其家人來廟裡收驚的機會，對小芳的家人表示，小芳身上有不好的東西，需要作法除去，要求小芳必須配合「練功」，在徵得家人同意後，林男將小芳帶到宮廟2樓的小房間，持布條蒙住小芳的雙眼，對其性侵得逞2次。

而去年12月，林男再度利用小莉父母急欲改善運勢的心理，對小莉的父母和外婆說小莉有「生死劫」，「不處理就會有生命危險，因此小莉必須配合練功」等語，將小莉再次帶到宮廟內的2樓小房間，假借練功的名義，要求小莉脫光衣物、閉上雙眼，對其強制性交8次，同時拍下小莉的裸照。不過可能為讓自己的惡行合理化，這次林男每每在完事後，都會將裝有現金600元的紅包袋交給小莉，直到事後被小莉的家人發覺有異，怒報警處理。

庭審時，林男坦承一切犯行。台南地院審理後認為，林男利用3名未成年少女其家人均為威信宮多年信徒，急切欲改善運勢的心理，與對鬼神信仰、未知神秘力量的恐懼心理壓力下，以祭改或練功等名義，對3名未成年少女性侵得逞，更持手機拍攝小花和小莉的裸體，嚴重傷害宗教之形象，更戕害未成年少女的身體自主權與心靈感受，其犯行應受嚴正譴責，惟念其犯後坦承犯行，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪共28罪，各處其有期徒刑7年10月、違反本人意願，使少年拍攝猥褻行為之電子訊號共5罪，各處其有期徒刑7年4月，與成年人故意對少年犯強制性交共2罪，各處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑15年，全案仍可上訴。

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