醉騎機車與自小客對撞！37歲男酒測破表　頭部重創送醫不治

▲▼男子酒後騎機車與小客車對撞，機車零件散落一地幾乎全毀。（圖／台東分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東卑南鄉初鹿村25日晚間發生一起死亡車禍。37歲李姓男子騎乘機車與21歲李姓女子駕駛的自小客車發生對撞，導致李姓機車騎士頭部受重創，經緊急送醫仍宣告不治。警方表示，李姓男子經酒測有酒精反應。

台東警察分局25日晚間10點多接獲民眾報案，在卑南鄉初鹿村忠孝路12巷口發生交通事故，經員警到場發現，男性機車騎士倒臥血泊中，所乘機車受撞擊零件散落路面，男子頭部受重創，員警於現場搶救並緊急送往醫院急救。

警方調查了解，37歲李姓男子騎乘機車沿忠孝路由北往南行駛，21歲李姓女子駕駛自小客車沿忠孝路由南往北直行，雙方於忠孝路12巷口北上車道發生碰撞肇事，造成李男頭部受傷，現場處理員警積極搶救傷者送醫後仍不治。經委託醫院抽血檢驗，李男酒精濃度換算呼氣值達1.35 mg/l，肇事原因初步調查為酒後駕車，詳細原因台東分局深入調查中。

台東警察分局呼籲，請用路人行經路口，務必注意前方狀況、減速慢行，並再次重申「酒駕零容忍」，針對違法酒後駕車行為，分局正以專案性勤務嚴正執法，酒後駕車最高可罰12萬元罰鍰以及兩年以下有期徒刑、吊扣駕照等處罰，請民眾切勿心存僥倖。

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