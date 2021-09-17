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染疫機師違規　民航局重罰40萬！連帶「開罰長榮200萬」

記者李宜秦／台北報導

上月一名長榮航空機師確診新冠肺炎，長榮航空調查後發現，該名機師違反防疫規定，不只在加強自主健康管理期間與友人聚餐，甚至還在未通報的情況下私自到診所就醫，交通部民航局已完成調查，今日宣布針對該機師開罰40萬元，並針對長榮航空督導不周，罰款200萬元。

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▲長榮機師違反防疫規定挨罰。（圖／記者李毓康攝）

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林姓機師上月26日執飛台北—芝加哥航班後返台入境，依規定自當天起至本月2日，需進行7天加強版自主健康管理。但他於上月28日因呼吸道疾病前往醫院就診，當晚並與友人聚餐；本月1日，他再度因呼吸道疾病就診。期間，他於上月30日經公司派飛，執飛台北—布里斯本航班，值勤前填寫健康聲明書時，亦隱瞞就醫情節。

民航局指出，林姓機師參加聚餐、兩次就診未依規定通報，於健康聲明書中隱瞞就醫細節，均已經違反傳染病防治法相關規定，裁罰40萬元，裁處書已經寄出。

▲民航局長林國顯。（圖／記者賴文萱攝）

▲民航局長林國顯。（圖／記者賴文萱攝）

民航局指出，對於違規事件，除依法裁罰，也已多次發文，提醒業者務必落實約束員工遵守檢疫規定，期間，並曾兩度邀集業者開會，除討論檢疫規定執行之實務問題，也反覆提醒業者約束員工。但此次又發生機師違規，引發社會高度關注，因此對長榮航空處以200萬元罰款。

林國顯提醒航空業從業人員，過去一年多的經驗顯示，機組員無論是檢疫規定的變更，或是個人違規，都很容易成為輿論與國人關注焦點，在這樣的氛圍下，機組員更應自律，且互相提醒做好防護，保護自己及親友安全與健康。航空公司也應全面並不斷的檢視，全力協助機組員，提供完整的設備與環境，使大家能安心執行任務。

林國顯表示，機組員因工作內容與飛安息息相關，一直是個高度強調自律的工作。防疫與飛安一樣，需要自律，也需要一層、一層的把關，希望所有航空業從業人員在防疫工作上，也都能秉持自律精神，一起守護國門。民航局除了持續督促航空公司落實管理，也會持續關注疫情發展，配合指揮中心調整機組員檢疫規定。

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