「我台大法律系」！霸王乘客硬搭台鐵拒驗票　被爆是逃票慣犯

圖文／鏡週刊

太誇張！一名乘客於15日下午，搭台鐵3181車次南下區間車到潮州下車，抵達終點潮州站時，該乘客堅持在車廂內廁所如廁，並繼續滯留車廂內，台鐵人員將他請下車後，更4次拒絕驗票，耽誤2列車之收班與發車時間，更在過程中強調，「我是台大法律系」，讓台鐵人員好無奈，而事後更被爆出該乘客是逃票慣犯。

▲一名乘客搭台鐵霸王車，除了被台鐵人員要求驗票不配合外，更大聲強調自己是「台大法律系」。（Dukoff血汗臺鐵 授權提供）

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YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」昨（16日）貼出一段影片，表示一名乘客搭乘3181次南下區間車到潮州站，抵達終點時藉故要在列車內上廁所，且拒絕到車站廁所如廁，沒想到如廁完後，該乘客繼續滯留車廂內整理自己背包，經副站長邱旻杰要求下車，該旅客後才不甘願的下車至月台。不過該乘客並沒有想離開的意思，看起來就像要再折返搭車，讓副站長再次走上前，要求查驗車票。

「你搭車我有權利驗你的車票」台鐵人員要求驗票，不過該乘客卻裝傻、裝沒聽到，台鐵人員也相當有耐心解釋，「搭錯沒關係，你告訴我你從哪站上車」，但該乘客卻回答不出，只是一直跳針表示自己在列車內「睡著了」，也不願意配合驗票，更誇張的是台鐵人員詢問到一半，該旅客拿起行李，強行走上一旁的區間車，完全不把台鐵人員的話放在耳邊。

該乘客耍賴程度無極限，動作自然地跳上區間車，台鐵人員要求他補票，竟大聲回應，「你也要看我有沒有錢可以補啊！」還責怪台鐵人員反應太大，「沒有必要這樣大驚小怪」，事後台鐵人員要求查看證件，該乘客卻回應，「我是法律系碩士」，讓人聽了相當傻眼。

▲該名乘客在台鐵車廂內不斷強調自己是台大法律系畢業，還不配合驗票，最後被強行請下車。（Dukoff血汗臺鐵 授權提供）

眼看事情無法順利解決，只好求助警方，但由於潮州站並無鐵路警察進駐，台鐵人員只能聯絡地方警察到場，事後該乘客看到警察現身，仍不願配合，被請下列車後該乘客還義正嚴詞，「你這樣構成強制罪」「我台大法律系」，還不斷強調自己有「有刷卡」，但怎麼說就是不願意配合驗票。

硬搭霸王台鐵，這名乘客影響列車發車時間，但該乘客事後卻抓住機會，在屏東站到潮州站間的小車站下車，因此讓他順利「溜」走。對此，潮州副站長邱旻杰表示，他已經報案並完成筆錄。

潮州副站長邱旻杰無奈說道，在沒有公權力的狀況下，對於這種逃票慣犯真的沒輒。據了解，事後經查詢，該乘客有多次逃票紀錄，這讓邱旻杰無奈表示，除非法律有「列車長強制力或具有強制力的器械」，否則該乘客仍可強行下車，「台鐵長官從未爭取修法賦予台鐵員工有強制力，多年來，逃票不斷，台鐵已經損失上億。」



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